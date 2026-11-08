Il lettor abbia comprensione,

nell’ultimo momento

è arrivata l’ispirazione

di questo componimento:

HALLOWEEN = VIGILIA DI OGNISSANTI

L’ultimo dì d’ottobre

null’è di speciale!

È un’occasione lugubre,

per la moda, da festeggiare.

– o = O = o –

Appare il teschio

in ogni cantone;

s’ode un fischio

alla buon’occasione,

vuol metter terrore:

sia al buontempone,

sia chi ha buon umore.

– o = O = o –

Le zucche tutte vuote

voglion metter il batticore,

con le luci dentro fioche

oh qual iniqu’orrore.

– o = O = o –

Quando van via l’ore,

nella notte si trastrulla,

della festa immemore

al doman rimane nulla!

                                                   Franco Montaldo  