Il lettor abbia comprensione,
nell’ultimo momento
è arrivata l’ispirazione
di questo componimento:
HALLOWEEN = VIGILIA DI OGNISSANTI
L’ultimo dì d’ottobre
null’è di speciale!
È un’occasione lugubre,
per la moda, da festeggiare.
– o = O = o –
Appare il teschio
in ogni cantone;
s’ode un fischio
alla buon’occasione,
vuol metter terrore:
sia al buontempone,
sia chi ha buon umore.
– o = O = o –
Le zucche tutte vuote
voglion metter il batticore,
con le luci dentro fioche
oh qual iniqu’orrore.
– o = O = o –
Quando van via l’ore,
nella notte si trastrulla,
della festa immemore
al doman rimane nulla!
Franco Montaldo