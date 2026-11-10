L’Amministrazione comunale di Tortona si unisce ufficialmente all’ondata di festa e orgoglio che ha travolto la città dopo la notizia dello straordinario trionfo a Dakar. A poche ore dalla conquista della prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi Giovanili 2026 nel salto in lungo da parte di Poko Silvia Canape, il sindaco Federico Chiodi e l’assessore allo Sport Giordana Tramarin hanno voluto esprimere pubblicamente le congratulazioni dell’intera comunità alla sedicenne della Derthona Atletica. Un plauso istituzionale che riconosce il talento, la determinazione e i valori positivi incarnati dalla studentessa del Liceo Peano, capace di portare il nome di Tortona sul gradino più alto del podio dello sport mondiale.

La campionessa del Peano e una stagione da incorniciare

Il traguardo iridato corona un percorso di crescita sportiva di altissimo livello costruito con tenacia e passione:

Poko Silvia Canape, portacolori della Derthona Atletica, compirà 17 anni il prossimo 29 dicembre;

la giovane campionessa, che concilia gli impegni agonistici con gli studi al Liceo Peano di Tortona, è seguita tecnicamente dall’allenatore Stefano Pasino;

una stagione 2026 vissuta da assoluta protagonista, impreziosita dal titolo di campionessa italiana Allieve nella specialità del salto in lungo e dalla partecipazione ai Campionati Europei di categoria a Rieti dello scorso luglio;

l’oro a Dakar che segna la prima vittoria della spedizione azzurra ai Giochi Olimpici Giovanili, proiettando l’atletica del comprensorio alla ribalta internazionale.

Le congratulazioni del sindaco Federico Chiodi

A sottolineare il valore umano e civico del risultato è intervenuto direttamente il primo cittadino di Tortona, Federico Chiodi:

«È una grande soddisfazione vedere una giovane atleta tortonese raggiungere un traguardo così prestigioso e rappresentare l’Italia a livello internazionale. Questo successo è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e testimonia il valore dell’impegno, della passione e della determinazione. A Silvia e al suo allenatore Stefano Pasino vanno i complimenti e l’augurio di poter proseguire su questa strada, raggiungendo nuovi e importanti obiettivi».

L’applauso dell’assessore Giordana Tramarin e il plauso alla società

Alle parole del sindaco fanno eco quelle dell’assessore allo Sport, Giordana Tramarin, che pone l’accento sulla valenza educativa del successo per l’intero panorama sportivo locale:

«Il risultato di Silvia è motivo di grande felicità per tutto il mondo sportivo tortonese. La sua medaglia d’oro è il frutto di talento, costanza e tanto lavoro, qualità che rappresentano un bellissimo esempio per tanti giovani. Un plauso anche alla Derthona Atletica che ha accompagnato Silvia nel suo percorso di crescita sportiva».