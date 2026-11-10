Un viaggio per immagini che attraversa continenti e memorie intime, trasformando l’obiettivo fotografico in uno strumento di indagine emotiva e storica: venerdì 13 novembre 2026, a partire dalle ore 9:00, il Centro Comunale di Cultura di Valenza in piazza XXXI Martiri 1 aprirà le porte alla mostra fotografica di Enzo Giordano intitolata “Stati d’animo”. L’esposizione, visitabile fino al 28 novembre, raccoglie una raffinata selezione di scatti rigorosamente analogici in bianco e nero realizzati tra New York, Vietnam e Cambogia. Un percorso espositivo in tre tappe in cui i ricordi familiari dell’autore si fondono con le grandi vicende collettive del Novecento, offrendo ai visitatori uno sguardo profondo sulla complessità e sulla bellezza del mondo.

Tre scenari tra memoria collettiva e storie personali

Il progetto espositivo di Enzo Giordano si articola in tre sezioni tematiche ben distinte, corrispondenti ad altrettanti viaggi fisici ed esistenziali compiuti dall’autore:

New York: la frenesia e l’energia della metropoli statunitense che riportano alla memoria l’epopea e i sacrifici degli emigrati italiani del secolo scorso;

la frenesia e l’energia della metropoli statunitense che riportano alla memoria l’epopea e i sacrifici degli emigrati italiani del secolo scorso; Vietnam: la suggestione dei paesaggi orientali unita al ricordo incancellabile e doloroso della guerra combattuta sul territorio;

la suggestione dei paesaggi orientali unita al ricordo incancellabile e doloroso della guerra combattuta sul territorio; Cambogia: una realtà complessa segnata dal forte contrasto tra le condizioni di povertà della popolazione e la maestosità dei complessi monumentali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO;

una realtà complessa segnata dal forte contrasto tra le condizioni di povertà della popolazione e la maestosità dei complessi monumentali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO; La cifra stilistica: l’uso esclusivo della pellicola analogica e del bianco e nero, scelta tecnica che conferisce alle immagini una dimensione senza tempo capace di unire sofferenza, speranza e bellezza.

La riflessione dell’autore

Nel testo di presentazione della rassegna, il fotografo Enzo Giordano illustra il senso del percorso e la genesi degli scatti:

«Non posso definire reportage questa mostra fotografica: un numero limitato di immagini non può essere esaustivo di realtà così ampie ed eterogenee. Tuttavia esse rappresentano un’indubbia espressione di sensazioni, impressioni o semplicemente ricordi che, unitamente a storie personali ed eventi storici dei luoghi citati, mi consentano di assumere quello stato d’animo, emblematico del viaggiatore che, dopo aver visitato il tempio e la piazza, si siede e, guardandosi intorno, vede le cose di questo mondo».

Giorni, orari di apertura e contatti utili

Tutte le indicazioni per visitare l’esposizione allestita nelle sale culturali valenzane:

Iniziativa: Mostra fotografica “Stati d’animo” di Enzo Giordano;

Mostra fotografica “Stati d’animo” di Enzo Giordano; Periodo di apertura: Dal 13 al 28 novembre 2026 (inaugurazione e apertura venerdì 13 novembre alle ore 9:00);

Dal 13 al 28 novembre 2026 (inaugurazione e apertura venerdì 13 novembre alle ore 9:00); Sede: Centro Comunale di Cultura, piazza XXXI Martiri 1, Valenza;

Centro Comunale di Cultura, piazza XXXI Martiri 1, Valenza; Lunedì, martedì e giovedì: Dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00;

Dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00; Mercoledì: Dalle ore 9:00 alle 14:00;

Dalle ore 9:00 alle 14:00; Venerdì: Dalle ore 9:00 alle 12:30;

Dalle ore 9:00 alle 12:30; Sabato: Dalle ore 9:00 alle 12:00;

Dalle ore 9:00 alle 12:00; Recapito telefonico per informazioni: 0131.949286;

0131.949286; Indirizzo email: biblioteca@comune.valenza.al.it.