Un prestigioso omaggio all’opera e al percorso espressivo di uno dei maestri più significativi dell’arte contemporanea legati al territorio: sabato 14 novembre 2026, alle ore 17:30, la Casa del Principe Doria a San Sebastiano Curone ospiterà l’inaugurazione della mostra “Piero Leddi – Le forme cercate”. L’esposizione, visitabile fino al 25 settembre 2027, celebra l’evoluzione creativa e la costante indagine pittorica dell’artista all’interno delle suggestive sale della dimora storica della Val Curone. Un evento culturale di rilievo sostenuto da una vasta rete istituzionale, che prevede anche aperture straordinarie in concomitanza con la 43ª Fiera Nazionale del Tartufo.
L’inaugurazione e il percorso artistico alla Casa del Principe Doria
L’evento espositivo rappresenta un importante momento di valorizzazione culturale per l’intero comprensorio:
- Inaugurazione ufficiale: sabato 14 novembre 2026 alle ore 17:30;
- Sede della mostra: Casa del Principe Doria, San Sebastiano Curone;
- Periodo di apertura: dal 14 novembre 2026 al 25 settembre 2027;
- Contenuti: la rassegna “Le forme cercate” ripercorre la poetica, l’evoluzione stilistica e il dialogo tra figura, segno e colore che hanno contraddistinto la produzione artistica di Piero Leddi.
Orari di visita, prenotazioni e aperture straordinarie
La mostra osserverà un articolato calendario di accesso per consentire al pubblico di fruire delle opere durante tutto l’anno:
- Orario ordinario: aperto tutti i sabati dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
- Visite infrasettimanali: negli altri giorni la mostra è accessibile su prenotazione, scrivendo all’indirizzo email info@archiviopieroleddi.org;
- Periodo invernale: dal 26 dicembre 2026 al 20 marzo 2027 l’ingresso sarà possibile esclusivamente su prenotazione;
- Aperture straordinarie per la Fiera del Tartufo: domenica 15 e domenica 22 novembre 2026, in occasione della 43ª Fiera Nazionale del Tartufo di San Sebastiano Curone.
Enti promotori, contributi e patrocini
L’iniziativa è realizzata grazie a una sinergia diffusa tra enti pubblici, fondazioni bancarie e associazioni culturali:
- Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, GAL Giarolo Leader e Regione Piemonte;
- Con il sostegno di: Comune di San Sebastiano Curone e Crédit Agricole Italia;
- Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Tortona, AitArt (Associazione Italiana Archivi d’Arte), Una Valle di Artisti, Terre Derthona Gavi Strada del vino e dei sapori;
- Collaborazione organizzativa: Archivio Piero Leddi e Casa del Principe Doria;
- Contatti per informazioni: email info@archiviopieroleddi.org.