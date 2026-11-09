Lo sport come strumento privilegiato di crescita, autonomia e abbattimento di ogni barriera: sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 9:30, la palestra Codevilla di corso Alessandria 1 a Tortona ospiterà la terza edizione di “IRONMIND”. La manifestazione, promossa e sostenuta dall’associazione Marco Berry APS – Magic for Children e realizzata in stretta sinergia con il Comune di Tortona, è interamente dedicata ai minori con disabilità per avvicinarli alla pratica delle diverse discipline sportive in un contesto di festa e condivisione. Una giornata a iscrizione gratuita resa possibile dalla collaborazione delle società sportive del territorio e conclusa dall’atteso spettacolo di magia offerto dall’associazione.

Le discipline sportive e le associazioni partner

Durante l’intensa mattinata di attività, i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in numerosi sport guidati da istruttori qualificati e realtà di eccellenza del comprensorio:

Baskin: attività curata dalla Mario Armana ASD;

attività curata dalla Mario Armana ASD; Pallamano: prove guidate con la Pallamano Derthona ASD;

prove guidate con la Pallamano Derthona ASD; Kickboxing Savate: dimostrazioni e pratica a cura della Derthona Combat ASD;

dimostrazioni e pratica a cura della Derthona Combat ASD; Boxe Ability: percorsi di avvicinamento con la Boxe Tortona ASD;

percorsi di avvicinamento con la Boxe Tortona ASD; Tennis Tavolo: sessioni coordinate dalla TTValenza ASD;

sessioni coordinate dalla TTValenza ASD; Ginnastica artistica: esercizi e prove guidate con la Derthona Ginnastica ASD.

Il programma della giornata alla palestra Codevilla

L’evento prevede una scansione oraria pensata per accogliere al meglio i ragazzi e le loro famiglie:

Ore 9:30: apertura della struttura e raccolta delle iscrizioni (partecipazione gratuita);

apertura della struttura e raccolta delle iscrizioni (partecipazione gratuita); Ore 10:00: fischio d’inizio delle attività sportive nelle diverse aree attrezzate;

fischio d’inizio delle attività sportive nelle diverse aree attrezzate; Ore 13:00: pranzo a buffet allestito presso la sala polifunzionale per tutti gli iscritti e i loro accompagnatori;

pranzo a buffet allestito presso la sala polifunzionale per tutti gli iscritti e i loro accompagnatori; Ore 14:30: spettacolo di magia offerto da Marco Berry APS – Magic for Children.

La rete dei sostenitori e i partner dell’iniziativa

La manifestazione vede la partecipazione e il supporto di una solida rete istituzionale e imprenditoriale:

Comune di Tortona;

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona;

CISA (Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali);

BCC Brescia;

Montello;

Fischbacher 1819;

network Family.

Informazioni e contatti utili

Tutti i riferimenti per richiedere informazioni sulla manifestazione e sulle modalità di partecipazione:

Promotore e organizzazione: Marco Berry APS – Magic for Children in collaborazione con il Comune di Tortona;

Marco Berry APS – Magic for Children in collaborazione con il Comune di Tortona; Recapito telefonico: 0131.864451;

0131.864451; Indirizzo email: sport@comune.tortona.al.it;

sport@comune.tortona.al.it; Sede dell’evento: Palestra Codevilla, corso Alessandria 1, Tortona.