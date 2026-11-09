Torna ad Alessandria da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 la quarta edizione di “ECCO Digital Forum”, l’appuntamento di riferimento dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali promosso da Lab121 di concerto con l’Università del Piemonte Orientale e con il sostegno del Comune di Alessandria. La manifestazione mette quest’anno al centro l’intelligenza artificiale, esplorandone l’impatto tanto sui processi produttivi aziendali quanto sulla sfera relazionale delle giovani generazioni. Il fitto programma si svilupperà tra gli spazi di Loom Coworking e le aule del Dipartimento DISIT dell’ateneo, articolandosi tra un aperitivo inaugurale, un percorso formativo professionale con rilascio di Open Badge e una lectio magistralis pensata per la GenZ.

L’inaugurazione e il percorso professionale sugli AI Agents

La settimana si aprirà con un momento conviviale di apertura per poi entrare nel vivo delle applicazioni operative dell’intelligenza artificiale nei contesti d’impresa:

Lunedì 16 novembre (ore 18:00-20:00, Loom Coworking): aperitivo inaugurale con la partecipazione di Andrea Boscaro, fondatore e partner di The Vortex e storico animatore della kermesse;

aperitivo inaugurale con la partecipazione di Andrea Boscaro, fondatore e partner di The Vortex e storico animatore della kermesse; Martedì 17 novembre (ore 9:00-13:00, Loom Coworking): analisi su cosa sono gli agenti AI, le ragioni della loro diffusione, le funzionalità per le aziende, i principi di funzionamento e il loro inserimento nei flussi operativi;

analisi su cosa sono gli agenti AI, le ragioni della loro diffusione, le funzionalità per le aziende, i principi di funzionamento e il loro inserimento nei flussi operativi; Mercoledì 18 novembre (ore 9:00-13:00, Loom Coworking): progettazione dell’agente dal processo al sistema, integrazione tra agenti, workflow e dati aziendali, metodologie di valutazione delle prestazioni e misurazione del ritorno economico;

progettazione dell’agente dal processo al sistema, integrazione tra agenti, workflow e dati aziendali, metodologie di valutazione delle prestazioni e misurazione del ritorno economico; Venerdì 20 novembre (ore 10:00-13:00, Loom Coworking): laboratori pratici con le sessioni “Progetta il tuo agente” e “Testa e valuta il tuo agente”;

laboratori pratici con le sessioni “Progetta il tuo agente” e “Testa e valuta il tuo agente”; Certificazione delle competenze: rilascio dell’Open Badge ai partecipanti che frequenteranno almeno il 70% delle ore del percorso;

rilascio dell’Open Badge ai partecipanti che frequenteranno almeno il 70% delle ore del percorso; Docenti del corso: Alessio Bottrighi e Marzio Pennisi, professori associati di Informatica all’Università del Piemonte Orientale, insieme a Claudia Volpato, ingegnere gestionale, fondatrice di Create Value Studio ed esperta di governance, compliance e utilizzo dell’IA nelle dinamiche aziendali.

La Lectio Magistralis al DISIT: giovani e intelligenza artificiale

La giornata di giovedì vedrà i lavori spostarsi nella sede universitaria per una riflessione profonda sul rapporto emotivo e psicologico con le nuove tecnologie:

Giovedì 19 novembre (ore 10:00-12:00, Dipartimento DISIT, viale Teresa Michel 11): Lectio Magistralis for GenZ dal titolo “AI Confidence”, dedicata a indagare il confine tra fiducia, intimità e bisogno di approvazione nel legame tra giovani e algoritmi;

Lectio Magistralis for GenZ dal titolo “AI Confidence”, dedicata a indagare il confine tra fiducia, intimità e bisogno di approvazione nel legame tra giovani e algoritmi; Moderatore: professor Giancarlo Ruffo, che guiderà il dibattito sui rischi di dipendenza e sulla natura peculiare della relazione uomo-macchina;

professor Giancarlo Ruffo, che guiderà il dibattito sui rischi di dipendenza e sulla natura peculiare della relazione uomo-macchina; Relatori: Antonella Bastone, pedagogista specialista in Neuropedagogia e docente a contratto presso UPO, UNITO e UNIGE; Alessio Bottrighi, professore associato di informatica all’Università del Piemonte Orientale; Elena Mietto, psicologa clinica e socia dell’APS GAPP di Alessandria.

Sullo spirito del forum si segnala la riflessione formulata da Claude, assistente AI di Anthropic: «Di solito sono le persone a dover imparare dalle macchine. Tra Loom e DISIT succede il contrario: imprese, ricercatori e ragazzi insegnano all’IA a cosa serve davvero».

Informazioni e iscrizioni

Tutti i dettagli sulle singole sessioni e le modalità di partecipazione:

Programma completo e registrazioni online: consultabili sul sito ufficiale www.eccodigitalforum.it;

consultabili sul sito ufficiale www.eccodigitalforum.it; Sedi degli incontri: Loom Coworking e Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), viale Teresa Michel 11, Alessandria.