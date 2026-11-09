La Polizia di Stato ha preso parte con i propri reparti operativi alla quinta edizione di “Fai la Mossa Giusta”, la grande rassegna dedicata all’orientamento scolastico, alla formazione e al lavoro ospitata presso il PalaFiere “Riccardo Coppo” di Casale Monferrato. L’iniziativa ha offerto a centinaia di studenti e visitatori un canale di contatto diretto con le istituzioni, grazie alla presenza congiunta del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato, della Polizia Scientifica della Questura di Alessandria e della Polizia Stradale di Valenza. Tra veicoli d’ordinanza, dimostrazioni pratiche sui rilievi delle impronte digitali e informazioni dettagliate sui concorsi pubblici, le donne e gli uomini in divisa hanno mostrato da vicino competenze e valori al servizio della sicurezza collettiva.

I reparti schierati al PalaFiere e i veicoli operativi

Lo spazio allestito dalla Polizia di Stato all’interno del polo fieristico casalese ha registrato un continuo afflusso di pubblico, attirato dall’esposizione delle dotazioni in uso nei servizi di controllo e pronto intervento:

presenza del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato;

partecipazione degli specialisti della Polizia Scientifica della Questura di Alessandria;

postazione presidiata dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Valenza;

esposizione dell’Alfa Romeo Giulia in dotazione alla Squadra Volante per il controllo del territorio;

presenza della motocicletta Yamaha Tracer 9 impiegata dalla Polizia Stradale nei servizi di pattugliamento e viabilità;

possibilità per i giovani di salire a bordo dei mezzi di servizio per scoprirne da vicino comandi, dotazioni di bordo e funzionalità operative.

Le simulazioni della Scientifica e l’orientamento ai concorsi

Nel corso dell’intera giornata l’area espositiva si è trasformata in un vero e proprio laboratorio interattivo, stimolando la curiosità e l’interesse degli studenti verso le carriere nella pubblica sicurezza:

dimostrazione del kit tecnico adoperato dagli operatori della Polizia Scientifica durante le attività di sopralluogo sulla scena del crimine;

attività pratiche e interattive che hanno permesso ai ragazzi di sperimentare le tecniche di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’esaltazione delle impronte digitali latenti;

approfondimenti informativi dedicati alle modalità di accesso ai concorsi pubblici per entrare a far parte della Polizia di Stato;

illustrazione delle diverse articolazioni, dei reparti specialistici e dei compiti istituzionali svolti quotidianamente a tutela della legalità e dei cittadini.