Prosegue l’iter operativo per la tutela del litorale di Diano Marina: il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio del Comune ha affidato ufficialmente l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza relativo alle opere di difesa della costa nella zona situata a ponente del molo Cavour. Il provvedimento, firmato martedì 17 novembre 2026 dalla vice responsabile del settore Cristina Gagliolo, assegna il servizio tecnico al dottor ingegner Luca Tarantino di Sanremo, consentendo così di rispettare i tempi della programmazione comunale senza appesantire gli uffici interni.
L’affidamento esterno per rispettare i tempi del cronoprogramma
La decisione di ricorrere a un professionista esterno nasce da una precisa esigenza organizzativa riscontrata all’interno dell’ente:
- Carico di lavoro degli uffici: il personale tecnico dipendente del Comune di Diano Marina è attualmente impegnato su numerosi fronti tecnico-amministrativi e un’eventuale gestione interna dell’incarico avrebbe comportato una dilatazione dei tempi incompatibile con la programmazione dell’amministrazione;
- Il professionista incaricato: l’incarico è stato affidato al dottor ingegner Luca Tarantino, con studio a Sanremo in corso Giuseppe Garibaldi 189, individuato tramite procedura telematica sul portale Traspare;
- Il quadro progettuale: l’intervento si inserisce nel progetto per la realizzazione delle opere di difesa della costa nella zona a ponente del molo Cavour, già approvato dalla Giunta comunale nel maggio scorso.
I compiti previsti e la supervisione del procedimento
Il contratto sottoscritto definisce nel dettaglio le responsabilità tecniche e la gestione amministrativa dell’operazione:
- Oggetto dell’incarico: il professionista curerà il coordinamento della sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella successiva fase di esecuzione dei lavori sul litorale;
- Responsabilità amministrativa: il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è ricoperto dall’ingegner Cristina Gagliolo, vice responsabile del Settore V – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina.