Prende il via venerdì 20 novembre 2026 a Cervo il convegno “Una scuola aperta per il futuro: per un tempo consapevole”, una tre giorni di incontri, riflessioni e laboratori ospitata fino a domenica 22 novembre negli spazi dell’Oratorio di Santa Caterina. L’iniziativa, aperta liberamente alla partecipazione di tutti e dedicata alla memoria di Teresa Mattei e Annina Elena, chiama a raccolta studiosi, insegnanti, educatori, scrittori, studenti e cittadini per confrontarsi sul ruolo centrale dell’istruzione e sulle sfide educative della società contemporanea.
I temi del convegno: inclusione, memoria e valori civili
L’appuntamento nasce con l’obiettivo di progettare una scuola sempre più inclusiva, aperta al dialogo e attenta alla crescita delle nuove generazioni, offrendo spunti culturali e sociali articolati lungo tre direttrici principali:
- Inclusione e didattica: riflessioni e strumenti operativi per costruire una scuola integrata e orientata al futuro;
- Memoria storica e letteratura: percorsi dedicati alla valorizzazione della testimonianza e del patrimonio culturale;
- Libertà e democrazia: approfondimenti sui valori civili e sull’importanza della partecipazione consapevole.
L’appuntamento teatrale con “L’oro della Resistenza”
Accanto agli incontri e ai laboratori didattici, il programma prevede anche un momento performativo di forte impatto civile: nella giornata di sabato 21 novembre andrà infatti in scena lo spettacolo teatrale “L’oro della Resistenza”, con la cura artistica firmata dal Teatro dell’Attrito.
Tutte le informazioni utili per partecipare
- Date: da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026;
- Sede: Oratorio di Santa Caterina, Cervo;
- Iniziativa: convegno “Una scuola aperta per il futuro: per un tempo consapevole”, dedicato alla memoria di Teresa Mattei e Annina Elena;
- Spettacolo in programma: sabato 21 novembre rappresentazione teatrale “L’oro della Resistenza” a cura del Teatro dell’Attrito;
- Ingresso: partecipazione aperta a tutti.