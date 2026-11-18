Prende il via venerdì 20 novembre 2026 a Cervo il convegno “Una scuola aperta per il futuro: per un tempo consapevole”, una tre giorni di incontri, riflessioni e laboratori ospitata fino a domenica 22 novembre negli spazi dell’Oratorio di Santa Caterina. L’iniziativa, aperta liberamente alla partecipazione di tutti e dedicata alla memoria di Teresa Mattei e Annina Elena, chiama a raccolta studiosi, insegnanti, educatori, scrittori, studenti e cittadini per confrontarsi sul ruolo centrale dell’istruzione e sulle sfide educative della società contemporanea.

I temi del convegno: inclusione, memoria e valori civili

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di progettare una scuola sempre più inclusiva, aperta al dialogo e attenta alla crescita delle nuove generazioni, offrendo spunti culturali e sociali articolati lungo tre direttrici principali:

Inclusione e didattica: riflessioni e strumenti operativi per costruire una scuola integrata e orientata al futuro;

riflessioni e strumenti operativi per costruire una scuola integrata e orientata al futuro; Memoria storica e letteratura: percorsi dedicati alla valorizzazione della testimonianza e del patrimonio culturale;

percorsi dedicati alla valorizzazione della testimonianza e del patrimonio culturale; Libertà e democrazia: approfondimenti sui valori civili e sull’importanza della partecipazione consapevole.

L’appuntamento teatrale con “L’oro della Resistenza”

Accanto agli incontri e ai laboratori didattici, il programma prevede anche un momento performativo di forte impatto civile: nella giornata di sabato 21 novembre andrà infatti in scena lo spettacolo teatrale “L’oro della Resistenza”, con la cura artistica firmata dal Teatro dell’Attrito.

Tutte le informazioni utili per partecipare

Date: da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026;

da venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026; Sede: Oratorio di Santa Caterina, Cervo;

Oratorio di Santa Caterina, Cervo; Iniziativa: convegno “Una scuola aperta per il futuro: per un tempo consapevole”, dedicato alla memoria di Teresa Mattei e Annina Elena;

convegno “Una scuola aperta per il futuro: per un tempo consapevole”, dedicato alla memoria di Teresa Mattei e Annina Elena; Spettacolo in programma: sabato 21 novembre rappresentazione teatrale “L’oro della Resistenza” a cura del Teatro dell’Attrito;

sabato 21 novembre rappresentazione teatrale “L’oro della Resistenza” a cura del Teatro dell’Attrito; Ingresso: partecipazione aperta a tutti.