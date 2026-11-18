Attimi di tensione nella mattinata del 16 novembre nei pressi della stazione ferroviaria di Tortona, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. In evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche, l’uomo stava importunando i passanti lanciando contro di loro vari oggetti prelevati dalla propria autovettura. All’arrivo della pattuglia, il 55enne ha tentato di sottrarsi al controllo opponendo una tenace resistenza e aggredendo fisicamente i militari prima di essere definitivamente immobilizzato.

L’intervento davanti alla stazione e l’aggressione ai militari

La segnalazione ha portato all’immediato arrivo sul posto dei Carabinieri della Compagnia di Tortona per mettere in sicurezza l’area della stazione ferroviaria:

Il comportamento molesto: l’uomo, alterato dall’alcol, importunava i cittadini di passaggio lanciando contro di loro oggetti presi dalla propria auto;

l’uomo, alterato dall’alcol, importunava i cittadini di passaggio lanciando contro di loro oggetti presi dalla propria auto; La resistenza al controllo: raggiunta la zona, la pattuglia ha cercato di identificare e fermare il 55enne, che ha reagito aggredendo fisicamente gli operanti nel tentativo di divincolarsi prima di essere bloccato.

Il processo per direttissima e la misura cautelare

Dopo l’arresto, per l’uomo si sono aperte le porte del tribunale per la convalida del provvedimento:

Il rito direttissimo: il 55enne è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per essere giudicato con rito direttissimo;

il 55enne è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per essere giudicato con rito direttissimo; La decisione del giudice: al termine dell’udienza, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.