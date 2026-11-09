Entra nel vivo il piano delle opere pubbliche varato dall’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare guidata dal sindaco Filippo Scola, con numerosi cantieri già operativi e altri giunti ormai alle battute finali. Dal potenziamento dei collegamenti con la pista ciclabile alla riqualificazione della viabilità cittadina, passando per il restyling delle piazze e la riorganizzazione degli spazi di sosta, gli interventi puntano a migliorare la qualità della vita dei residenti e l’accoglienza turistica. Tra le novità di rilievo figurano la progettazione del parcheggio per bus turistici in via Faraldi, il ripristino di via Marconi con Rivieracqua e l’installazione di una webcam attiva giorno e notte presso il punto nautico.

Cantieri sulla ciclabile e interventi di riqualificazione viaria

La mobilità sostenibile e la sicurezza dei percorsi rappresentano uno dei pilastri centrali dell’attività amministrativa:

consegna parziale dei nuovi stalli di sosta in via IV Novembre programmata entro la fine del mese di novembre;

realizzazione della rampa di collegamento e accesso diretto alla pista ciclabile sempre lungo via IV Novembre;

richiesta di un ulteriore contributo economico inoltrata alla Regione per finanziare la realizzazione della rampa in via Roma;

creazione di quattro nuovi accessi e uscite lungo il tracciato della ciclabile collocati in punti strategici: nei pressi della chiesa, in via Traversa, all’altezza dell’ufficio postale e nella zona dell’ex Sagem.

I lavori sulle strade, la rete idrica e piazza Magnolie

Le opere in corso toccano da vicino anche i servizi essenziali e la riqualificazione urbana:

cantieri aperti in via Marconi per il ripristino completo della carreggiata stradale in vista della successiva riapertura al traffico;

intervento strutturale portato avanti da Rivieracqua per lo spostamento delle condotte della rete idrica, con conclusione dei lavori stimata entro la fine del mese di marzo;

adeguamento e sistemazione dell’anfiteatro all’interno di piazza Magnolie per restituire alla comunità un rinnovato spazio pubblico.

Parcheggi per i bus in via Faraldi e webcam turistica al punto nautico

Grande attenzione viene riservata anche alla viabilità strategica e ai servizi per la promozione del territorio:

avanzamento della progettazione del nuovo parcheggio riservato ai bus turistici in via Faraldi, operazione concepita per liberare spazi nel centro e favorire l’attivazione di nuove aree sosta per le automobili dotate di segnaletica aggiornata;

attivazione imminente di una webcam panoramica posizionata nell’area del punto nautico, pensata come una finestra multimediale per trasmettere immagini in tempo reale 24 ore su 24 a beneficio di cittadini e turisti.

Le dichiarazioni del sindaco Filippo Scola

Sull’andamento complessivo dei cantieri e sul rispetto del cronoprogramma è intervenuto direttamente il primo cittadino Filippo Scola:

«Rivieracqua è impegnata nello spostamento di tubo della rete idrica. Il programma prosegue secondo la nostra pianificazione e prevediamo che possa concludersi entro la fine del mese di marzo. Stiamo predisponendo un’ulteriore istanza di finanziamento alla Regione per la rampa di via Roma. Prosegue la progettazione del parcheggio per i bus turistici prevista in via Faraldi: un’operazione strategica per favorire l’apertura di nuovi parcheggi per automobili con segnaletica adeguata ai tempi moderni. Infine, la webcam nella zona del punto nautico sarà una “finestra multimediale” per mostrare, in tempo reale e 24 ore su 24, le immagini del nostro territorio, con l’obiettivo di offrire nuovi e migliori servizi a residenti e turisti di San Bartolomeo al Mare».