Un affascinante viaggio tra i capolavori dell’arte, le vette della letteratura e i misteri del mito classico approda a Tortona con la presentazione del nuovo saggio di Giacomo Maria Prati dal titolo “Arcadia. Tredici divagazioni da Omero a Carmelo Bene”. L’incontro culturale, in programma giovedì 12 novembre alle ore 21:00 presso la Sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, è promosso dall’associazione culturale “Il Leone e la Rosa” in stretta sinergia con la delegazione FAI di Tortona. Una serata speciale dedicata a esplorare le dinamiche nascoste della bellezza universale attraverso un metodo interpretativo originale maturato in quindici anni di studi e ricerche, spaziando da Raffaello a Pellizza da Volpedo e da Oscar Wilde a Umberto Saba.

Il saggio “Arcadia” e il percorso ermeneutico

L’opera al centro dell’appuntamento propone una riflessione profonda e multidisciplinare sulle radici dell’estetica:

un’esplorazione dei temi letterari, artistici e mitologici racchiusa nel volume “Arcadia. Tredici divagazioni da Omero a Carmelo Bene”;

un’avventura nelle geometrie segrete della bellezza e del mito greco attraverso il particolare approccio ermeneutico messo a punto dall’autore in quindici anni di studi specialistici;

una panoramica che intreccia epoche e linguaggi artistici differenti, mettendo in dialogo giganti della pittura come Raffaello e Giuseppe Pellizza da Volpedo con maestri della parola quali Oscar Wilde, Umberto Saba e Carmelo Bene.

I protagonisti della serata e il programma

L’evento vedrà l’intervento di autorevoli esponenti del panorama culturale ed editoriale locale:

relatore della conferenza: Giacomo Maria Prati, autore saggista e figura legata alla Pinacoteca di Brera;

letture scelte dei brani: curate direttamente da Raimondo M. Prati;

introduzione e moderazione del dibattito: affidate a Piero Massiglia e Marco Candida;

organizzazione e promozione: a cura dell’associazione culturale “Il Leone e la Rosa” in collaborazione con la Delegazione FAI di Tortona.

Dati pratici e informazioni per partecipare

Tutti i dettagli per assistere all’incontro pubblico:

Evento: Presentazione del saggio “Arcadia: I segreti della bellezza” di Giacomo Maria Prati;

Presentazione del saggio “Arcadia: I segreti della bellezza” di Giacomo Maria Prati; Data: Giovedì 12 novembre;

Giovedì 12 novembre; Orario di inizio: Ore 21:00;

Ore 21:00; Luogo: Sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, via Fratelli Carbone, Tortona;

Sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, via Fratelli Carbone, Tortona; Ingresso: Aperto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di arte e cultura.