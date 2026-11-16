Non se ne può più di questo clima intimidatorio che mette a rischio la sicurezza dei bambini, è una vergogna! Chi mette in giro questa forte apprensione deve pagare ed è tempo di dire “Basta”. E’ tempo che gli italiani mettano fine a questo clima e che si riapproprino del loro Paese e della loro libertà! Sono le considerazioni che emergono da quello che è accaduto stamattina a Tortona. Una mattinata di forte apprensione, infatti, ha interessato oggi, lunedì 16 novembre, i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Tortona A a seguito di un allarme bomba recapitato tramite posta elettronica. In via del tutto precauzionale, la dirigente scolastica Carla Migliora ha disposto l’immediata evacuazione degli edifici, portando all’uscita di oltre mille persone tra studenti e personale scolastico in attesa dei controlli delle forze dell’ordine. Poiché il messaggio anonimo segnalava anche una presunta contaminazione degli alimenti destinati alle mense, il servizio di refezione è stato sospeso in via cautelativa, mentre gli accertamenti finora svolti non hanno evidenziato criticità.

I plessi evacuati e il raduno degli studenti

La decisione della dirigente scolastica è scattata subito dopo la ricezione della segnalazione anonima, attivando le procedure di sicurezza in tutti gli edifici dell’Istituto Comprensivo Tortona A:

Le scuole coinvolte: la scuola media Valenziano e i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia di Scolastico, Rodari e Rivalta Scrivia;

la scuola media Valenziano e i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia di Scolastico, Rodari e Rivalta Scrivia; I numeri dell’evacuazione: oltre mille tra alunni, docenti e personale scolastico hanno lasciato le aule in ordine;

oltre mille tra alunni, docenti e personale scolastico hanno lasciato le aule in ordine; Le aree di raccolta: diverse classi si sono radunate nel piazzale dell’ex caserma Passalacqua in attesa delle verifiche di sicurezza, prima di poter fare regolarmente rientro nelle rispettive sedi.

La segnalazione sulla mensa e gli accertamenti in corso

Oltre alla presenza di un ordigno, il contenuto del messaggio anonimo ha richiesto un’ulteriore misura preventiva sul fronte alimentare:

Sospensione della refezione: poiché la mail faceva riferimento anche a una presunta contaminazione del cibo destinato alle mense scolastiche, il servizio mensa è stato sospeso in via cautelativa;

poiché la mail faceva riferimento anche a una presunta contaminazione del cibo destinato alle mense scolastiche, il servizio mensa è stato sospeso in via cautelativa; L’intervento delle autorità: sul posto hanno operato le forze dell’ordine per eseguire tutti gli accertamenti necessari nei plessi interessati. Al momento non risultano criticità e proseguono le verifiche per risalire all’origine della segnalazione anonima,