Nella mattinata di giovedì 19 novembre la sede municipale di Tortona, situata in corso Alessandria 62, resterà chiusa al pubblico, compresi tutti i servizi di sportello. Il provvedimento si rende necessario a causa di un intervento programmato da parte di E-Distribuzione per il potenziamento della rete elettrica di media tensione nella zona del centro cittadino. La sospensione dell’erogazione di energia elettrica, prevista dalle ore 8.30 alle ore 12.00, interesserà direttamente la fornitura che alimenta il palazzo comunale, rendendo impossibile il regolare funzionamento degli uffici.
Orari di chiusura e servizi coinvolti
La sospensione temporanea dell’attività amministrativa riguarda l’intera struttura centrale dell’ente:
- Sede interessata: il Municipio di Tortona in corso Alessandria 62;
- Data e fascia oraria: giovedì 19 novembre, con interruzione della corrente elettrica programmata dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- Uffici chiusi: l’intero palazzo municipale resterà inaccessibile al pubblico, inclusi tutti i servizi di sportello.
Le ragioni dell’intervento di E-Distribuzione
Lo stop all’erogazione elettrica è legato a lavori infrastrutturali programmati sul territorio urbano:
- l’intervento è finalizzato al potenziamento della rete elettrica di media tensione nell’area del centro cittadino;
- l’interruzione riguarda direttamente la linea che alimenta gli uffici comunali, impedendo di fatto lo svolgimento delle attività ordinarie e l’assistenza ai cittadini durante l’intera fascia mattutina.
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