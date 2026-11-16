Un uomo di 33 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Tortona per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal padre. Il giovane, già allontanato d’urgenza dall’abitazione su disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria dopo aver aggredito fisicamente il genitore convivente per questioni legate a una richiesta di denaro, si è ripresentato due giorni dopo presso la casa del padre. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di sorprenderlo sul posto e di condurlo in carcere ad Alessandria, evitando ulteriori rischi per l’incolumità dell’uomo.

L’aggressione al padre e l’allontanamento d’urgenza

La vicenda aveva avuto origine da un primo intervento richiesto direttamente dal genitore a seguito delle violenze subite tra le mura domestiche:

L’origine della lite: il 33enne aveva picchiato il padre convivente in preda a uno scatto d’ira per non aver ottenuto il denaro che aveva richiesto;

il 33enne aveva picchiato il padre convivente in preda a uno scatto d’ira per non aver ottenuto il denaro che aveva richiesto; I provvedimenti cautelari: su disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria, i Carabinieri avevano eseguito l’allontanamento d’urgenza del giovane dall’abitazione familiare, imponendogli contestualmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il ritorno a casa e l’arresto in flagranza

Nonostante le misure restrittive a suo carico, il 33enne ha ignorato le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria a distanza di appena quarantotto ore:

La violazione: due giorni dopo l’allontanamento, l’uomo si è ripresentato presso l’abitazione del padre;

due giorni dopo l’allontanamento, l’uomo si è ripresentato presso l’abitazione del padre; L’intervento dei Carabinieri: sorpreso sul posto dai militari della Compagnia di Tortona, il 33enne è stato dichiarato in arresto;

sorpreso sul posto dai militari della Compagnia di Tortona, il 33enne è stato dichiarato in arresto; Il trasferimento in carcere: l’uomo è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, scongiurando ulteriori conseguenze per l’incolumità del genitore.