La Regione Liguria riconosce l’importanza strategica e l’attrattività turistica di Diano Marina, assegnando alla città degli aranci un contributo economico dedicato alle iniziative delle imminenti festività natalizie. Con l’approvazione della graduatoria relativa al bando regionale “Natale in Liguria 2026”, il Comune guidato dagli uffici del settore Turismo ha formalizzato l’accertamento di entrata per una somma pari a 4.009,74 euro. Un finanziamento mirato che testimonia l’attenzione dell’ente regionale verso il territorio dianese, premiandone la programmazione e supportando concretamente la realizzazione degli eventi di richiamo per cittadini e turisti.

Il bando regionale e l’accertamento del contributo

L’assegnazione delle risorse segue la procedura avviata dall’ente regionale per valorizzare le festività su tutto il territorio ligure:

Atto regionale di riferimento: Decreto Dirigenziale di Regione Liguria n. 7861/2026, sottoscritto il 6 novembre 2026;

Decreto Dirigenziale di Regione Liguria n. 7861/2026, sottoscritto il 6 novembre 2026; Oggetto dell’avviso: “Natale in Liguria 2026”, rivolto ai Comuni liguri per l’approvazione delle graduatorie e la quantificazione dei contributi;

“Natale in Liguria 2026”, rivolto ai Comuni liguri per l’approvazione delle graduatorie e la quantificazione dei contributi; Importo riconosciuto ed erogato: 4.009,74 euro destinati a supportare gli interventi e le iniziative sul fronte dell’accoglienza e della promozione turistica natalizia;

4.009,74 euro destinati a supportare gli interventi e le iniziative sul fronte dell’accoglienza e della promozione turistica natalizia; Settore comunale di competenza: Settore VI – Turismo, Sport e Commercio, sotto la responsabilità di Patrizia D’Agostino.

Risorse per l’animazione turistica invernale

L’importo assegnato andrà a confluire direttamente nel capitolo di bilancio comunale riservato agli interventi turistici finanziati da enti terzi:

capitolo di spesa n. 1804363 denominato “Interventi diversi in campo turistico (Contributi enti diversi)” del bilancio di previsione finanziario 2026;

capitolo di entrata n. 203097 vincolato al programma “Natale in Liguria 2026”;

supporto operativo all’offerta ricettiva e alle manifestazioni pensate per animare la Riviera dei Fiori durante il periodo natalizio.