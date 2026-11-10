Un filo diretto unisce la Casa Madre di Tortona con la periferia di Buenos Aires, dove la visita pastorale di Papa Leone XIV al Piccolo Cottolengo di Claypole è stata accolta con profonda attenzione e immensa soddisfazione da tutta la comunità orionina e dai fedeli della città. Nella terra argentina in cui sorge una delle opere più significative ed emblematiche fondate dal Santo Tortonese, il Pontefice ha voluto rendere un solenne omaggio all’eredità caritativa di San Luigi Orione, raccogliendosi in preghiera proprio davanti alla reliquia che custodisce il suo cuore incorrotto. Un riconoscimento planetario del valore universale della Piccola Opera della Divina Provvidenza che riempie d’orgoglio la Chiesa locale e l’intera comunità Tortonese, custode delle radici spirituali del fondatore.

La preghiera davanti al cuore incorrotto e l’accoglienza a Claypole

La storica tappa pastorale del 9 novembre ha visto il Santo Padre accolto con calore e commozione da ospiti, operatori, volontari, familiari e religiosi dell’istituzione caritativa:

la scoperta di una targa commemorativa all’interno della struttura per fissare nella memoria la presenza del Pontefice;

il momento di raccoglimento e preghiera personale di Papa Leone XIV davanti al cuore incorrotto di San Luigi Orione;

il benvenuto del vescovo di Lomas de Zamora, monsignor Jorge Lugones SJ, che ha ricordato come il Cottolengo sia un luogo capace di accogliere la fragilità umana, evidenziando il legame con gli insegnamenti dell’enciclica papale “Magnifica humanitas”;

la commovente testimonianza offerta dalle residenti Marta e Norma, seguita dall’esibizione musicale dell’artista Abel Pintos insieme ad alcuni ospiti della struttura.

Le autorità presenti e la voce della congregazione

All’evento hanno preso parte alte rappresentanze ecclesiastiche e civili dell’Argentina, testimoniando la centralità sociale e spirituale dell’opera fondata dal Santo di Tortona:

Michael Wallace Banach, nunzio apostolico;

Marcelo Colombo e Raúl Pizarro, rispettivamente presidente e segretario della Conferenza Episcopale Argentina;

Axel Kicillof, governatore;

Mariano Cascallares, sindaco del territorio.

A portare il saluto ufficiale dell’intera congregazione è stato il direttore del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, fratel Jorge David Silanes FDP: «Benvenuto nella casa della carità, Santo Padre. San Luis Orione diceva: ‘L’immagine di Dio risplende nel più povero degli uomini’. In questa comunità, questa frase non è solo una lezione, ma la nostra vita quotidiana. La sua presenza tra noi ci riempie di consolazione e rinnova la nostra forza per continuare a essere costruttori di comunione».

Il discorso di Papa Leone XIV: «Una città della carità»

Nel suo intervento, Papa Leone XIV ha definito il Piccolo Cottolengo come una vera e propria «città della carità» in cui l’amore divino si rende visibile in ogni istante:

«Esistono luoghi come questa Casa in cui la carità non si esprime soltanto attraverso le azioni, ma traspare in ogni gesto, in ogni volto, in ogni sorriso e, si potrebbe dire, persino nell’aria che si respira. Ecco cos’è il “Piccolo Cottolengo”: una comunità fraterna dalle porte aperte, dove tutto ci parla dell’amore di Dio».

Richiamando il valore simbolico di tre città evangeliche – Betlemme per l’accoglienza e la dignità, Nazareth per l’integrazione e il lavoro, e Betania per l’amicizia e la vicinanza fraterna – il Papa si è poi rivolto direttamente alle persone con disabilità e bisogni speciali:

«Le vostre vite non sono un peso per la società; sono una benedizione, perché potete aiutarci a non dimenticare il fondamento della dignità di ogni essere umano e ciò che è veramente importante nella vita. Il progresso di una nazione si misura anche da come essa accoglie le persone con disabilità e bisogni speciali».

Un messaggio forte che, mettendo in guardia contro i rischi di modelli sociali fondati solo sull’apparenza e sul profitto economico, conferma l’attualità e la grandezza della missione scaturita dal genio caritativo di Don Orione.