torica novità per la circolazione stradale di Diano Marina, che si prepara ad accogliere il secondo impianto semaforico del suo territorio urbano, affiancando quello all’incrocio tra viale Matteotti e la via Aurelia che ha rappresentato per decenni l’unico presidio luminoso della città. La decisione è stata formalizzata dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile guidato dal comandante Gabriele Degl’Innocenti a seguito dell’apertura del tracciato della Ciclovia Tirrenica, che ha modificato i flussi di traffico cittadino evidenziando criticità nell’immissione con la viabilità ordinaria. Il nuovo dispositivo verrà posizionato nei pressi dell’intersezione tra via Campodonico, via Saponiera e il percorso ciclopedonale, con l’obiettivo prioritario di tutelare pedoni, ciclisti e automobilisti nei momenti di massimo afflusso.

Il monitoraggio del traffico e le motivazioni della scelta

L’intervento nasce da un’attenta analisi viabilistica condotta sul campo dopo l’inaugurazione dell’infrastruttura ligure:

le verifiche condotte dalla Polizia Locale nei punti nevralgici di raccordo tra la pista ciclabile e la viabilità urbana ordinaria;

l’individuazione di situazioni di rischio e rallentamento all’incrocio tra via Campodonico e la Ciclovia Tirrenica;

la necessità di regolamentare il transito per garantire la massima sicurezza stradale, specialmente nelle fasce orarie e nei periodi di maggiore intensità veicolare e pedonale.

Caratteristiche tecniche e affidamento dei lavori

L’opera è stata affidata mediante trattativa diretta alla ditta specializzata ICOEL Srl con sede in via Argine Sinistro 100/1 a Imperia, azienda che collabora già con il Comune garantendo la continuità tecnica con le dotazioni del territorio:

installazione di un centralino semaforico statico di moderna concezione;

posa di paline in acciaio zincato ad alta resistenza;

esecuzione di tutti i necessari scavi stradali per il passaggio di tubi e cavidotti dedicati all’alimentazione e ai collegamenti elettrici;

realizzazione dei plinti di ancoraggio e collaudo finale con messa in funzione dell’intero impianto.