Sabato 21 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, gli spazi dell’Expo Salso in Calata Anselmi 2 a Borgo Marina, a Imperia, ospiteranno il “Festival delle Arti – I giovani parlano al mondo”. L’iniziativa rientra nel progetto “Trame emotive – Arte e benessere per i giovani”, promosso dall’Unione Province d’Italia e coordinato in Liguria dalla Provincia di Imperia in qualità di capofila. La giornata nasce per valorizzare la ricchezza creativa del territorio attraverso il coinvolgimento di oltre trenta realtà tra associazioni e singoli artisti, insieme alle scuole, promuovendo l’arte come strumento di espressione, inclusione e relazione per giovani e famiglie.

L’arte come strumento di relazione e le parole di Claudio Scajola

La manifestazione è aperta alle più diverse forme espressive — dalle arti visive e performative alla musica, dalla letteratura alle arti applicate, fino ai laboratori esperienziali — riunendo realtà culturali e comunità in un unico spazio di confronto. I partecipanti potranno ammirare le opere esposte e sperimentare in prima persona discipline manuali come ceramica, scultura, ricamo artistico e pittura, accanto a musica, canto, teatro e fotografia.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola: «Sarà una giornata che darà modo alle nuove generazioni di esprimersi, liberando la loro creatività e dando spazio alle loro emozioni. L’arte può essere un mezzo di relazione all’insegna dell’inclusione, portatore di benessere».

Il programma tra laboratori mattutini e performance sul palco

Il calendario della giornata si articolerà in due momenti principali, affiancati da uno spazio interamente dedicato ai più piccoli con letture animate e attività creative:

La mattinata dedicata ai laboratori: attività aperte al pubblico guidate da associazioni, artisti e realtà creative del territorio, che spazieranno dalla musica al teatro, dalla pittura ad acquerello alla composizione floreale, fino ai graffiti e alla pirografia;

attività aperte al pubblico guidate da associazioni, artisti e realtà creative del territorio, che spazieranno dalla musica al teatro, dalla pittura ad acquerello alla composizione floreale, fino ai graffiti e alla pirografia; Il pomeriggio sul palco (dalle ore 14.30): apertura affidata ai saluti istituzionali, seguiti da un ricco programma di presentazioni, performance teatrali e musicali e momenti di dialogo con gli artisti, che condivideranno il proprio percorso creativo insieme a Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco;

apertura affidata ai saluti istituzionali, seguiti da un ricco programma di presentazioni, performance teatrali e musicali e momenti di dialogo con gli artisti, che condivideranno il proprio percorso creativo insieme a Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco; Il protagonismo delle scuole del territorio: parteciperanno le due scuole secondarie superiori a indirizzo artistico della provincia, ovvero l’Istituto Tecnico di Grafica e Comunicazione di Pieve di Teco e il Liceo Artistico di Imperia; quest’ultimo presenterà il progetto “VideoArte” — vincitore del Leone d’Argento per la Creatività 2025/2026 alla Biennale di Venezia — e proporrà la performance “Emozioni allo specchio”, intreccio di musica ed espressione artistica realizzato dagli studenti.

Tutte le informazioni utili

Evento: “Festival delle Arti – I giovani parlano al mondo” (nell’ambito del progetto “Trame emotive – Arte e benessere per i giovani”);

“Festival delle Arti – I giovani parlano al mondo” (nell’ambito del progetto “Trame emotive – Arte e benessere per i giovani”); Data e orario: sabato 21 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (appuntamenti sul palco dalle ore 14.30);

sabato 21 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (appuntamenti sul palco dalle ore 14.30); Sede: Expo Salso, Calata Anselmi 2, Borgo Marina – Imperia.

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