È tutto pronto ad Alessandria per la masterclass “La Barbera e il Monferrato, da Cenerentola a Principessa”, organizzata dall’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino e Sommelier) per venerdì 20 novembre alle ore 20:30 presso la sede provinciale di Piazza Torriani 21. Guidata dal maestro assaggiatore e master sommelier Luca Gioanola, delegato della sezione provinciale di Alessandria, la serata accompagnerà i partecipanti alla scoperta di uno dei vitigni simbolo del Piemonte tra passato, presente e futuro, offrendo nella seconda parte l’assaggio guidato di sette diverse vinificazioni rappresentative del territorio monferrino abbinate a specialità gastronomiche locali.

Un viaggio tra storia, terroir e sfide future della Barbera

L’incontro ripercorrerà l’evoluzione della ‘Generosa’ e ‘Regina’ Barbera — chiamata rigorosamente al femminile dai monferrini — analizzandone le origini, il carattere, le terre d’elezione, gli aromi e le potenzialità enologiche. L’approfondimento toccherà i cambiamenti che stanno interessando la viticoltura contemporanea e le prospettive future del settore, soffermandosi su elementi strategici quali il terroir, l’enoturismo, la qualità produttiva, la sostenibilità e la risposta al cambiamento climatico.

Le sette vinificazioni in assaggio guidato

Nella seconda parte della serata tutti i presenti potranno esercitarsi nella degustazione guidata di sette interpretazioni della Barbera del Monferrato — spumante, rosato, vivace, ferma, superiore, passito e chinato — accompagnate da un piatto di affettati e formaggi serviti con la focaccia di Gavi:

Pandemonio: Spumante Brut Rosé metodo Martinotti – Hic et Nunc (Vignale Monferrato);

Spumante Brut Rosé metodo Martinotti – Hic et Nunc (Vignale Monferrato); Rosè: Barbera rosato – Leporati Vini (Casale Monferrato);

Barbera rosato – Leporati Vini (Casale Monferrato); La Birbona: Barbera del Monferrato DOC vivace – Canato (Vignale Monferrato);

Barbera del Monferrato DOC vivace – Canato (Vignale Monferrato); Bric dal But: Barbera del Monferrato DOC – Botto Marco (Sala Monferrato);

Barbera del Monferrato DOC – Botto Marco (Sala Monferrato); Convivium: Barbera del Monferrato Superiore DOCG – Beccaria Davide (Ozzano Monferrato);

Barbera del Monferrato Superiore DOCG – Beccaria Davide (Ozzano Monferrato); Oro Rosso: Vino da uve stramature Passito – Mauro Rei (Sala Monferrato);

Vino da uve stramature Passito – Mauro Rei (Sala Monferrato); Chinà: Barbera aromatizzata con infusione di erbe – Castello di Razzano (Alfiano Natta).

Informazioni utili e contatti

Data e orario: venerdì 20 novembre, alle ore 20:30;

venerdì 20 novembre, alle ore 20:30; Sede: sede provinciale ONAV, Piazza Torriani 21, Alessandria;

sede provinciale ONAV, Piazza Torriani 21, Alessandria; Relatore: Luca Gioanola, maestro assaggiatore, master sommelier e delegato della sezione ONAV Alessandria;

Luca Gioanola, maestro assaggiatore, master sommelier e delegato della sezione ONAV Alessandria; Dettagli e recapiti: pagina dell’evento su https://onav.it/eventi/9733-museo-del-ruch-e-casa-ferraris, email alessandria@onav.it, telefono 3499845062.