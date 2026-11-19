Cinque appuntamenti per animare il centro di Tortona e promuovere la cultura della mobilità ciclistica anche durante le festività: è la proposta lanciata da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca (di FIAB Monferrato) per accompagnare la città da novembre fino a Natale. Il calendario prevede quattro pomeriggi dedicati ai bambini fino a 12 anni, che potranno salire gratuitamente a bordo della Cargo Bike per scoprire le vie cittadine, e un momento conviviale di auguri pensato per coinvolgere famiglie, attività commerciali e associazioni del territorio nel segno dello spirito ironico e anticonvenzionale di Luigi Malabrocca.

Si parte sabato 21 novembre con i giri gratuiti in Cargo Bike

Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in collaborazione con Il Vascello Veloce in corso Montebello 37 a Tortona. Per l’occasione FIAB metterà a disposizione la propria Cargo Bike offrendo ai bambini fino a 12 anni un giro gratuito per le vie del centro.

Modalità di partecipazione: l’iniziativa è su prenotazione presso Marta Lavaselli. I bambini più piccoli potranno salire a bordo accompagnati da un genitore, mentre per i più grandi verranno formati piccoli gruppi di due o tre partecipanti per ciascun turno;

l’iniziativa è su prenotazione presso Marta Lavaselli. I bambini più piccoli potranno salire a bordo accompagnati da un genitore, mentre per i più grandi verranno formati piccoli gruppi di due o tre partecipanti per ciascun turno; L’itinerario nel centro cittadino: la partenza e l’arrivo sono previsti davanti al Vascello Veloce; il percorso si snoderà lungo corso Montebello e via Emilia sud fino all’Ospedale (dove avverrà l’inversione di marcia), per poi rientrare lungo via Emilia fino a piazza Duomo, attraversare piazza delle Erbe e corso Leoniero e fare ritorno al punto di partenza;

la partenza e l’arrivo sono previsti davanti al Vascello Veloce; il percorso si snoderà lungo corso Montebello e via Emilia sud fino all’Ospedale (dove avverrà l’inversione di marcia), per poi rientrare lungo via Emilia fino a piazza Duomo, attraversare piazza delle Erbe e corso Leoniero e fare ritorno al punto di partenza; Il progetto Cargo Bike Malabrocca: l’evento permetterà anche di conoscere da vicino il mezzo, acquistato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, degli sponsor Finotti Biciclette, La Drogheria di Angelo e Maddalena e La Locanda Il Grande Airone di Castellania Coppi, oltre al contributo dei cittadini che hanno aderito alla campagna di crowdfunding. Durante i giri sarà possibile sostenere liberamente il progetto con una donazione ricevendo in omaggio un adesivo dedicato.

Il brindisi natalizio del 3 dicembre e le tappe di dicembre

Dopo l’esordio di novembre, il programma proseguirà con un momento di incontro per scambiarsi gli auguri e con altri tre appuntamenti dedicati ai più piccoli tra le vie e i parchi della città:

Giovedì 3 dicembre, dalle ore 18.30 – Brindisi natalizio: presso Aroma Wine Bar, in via Emilia 112, ci si ritroverà per scambiarsi gli auguri brindando con il Malabrocca, la Barbera vivace imbottigliata da Cantina Roveta e dedicata al campione di ciclismo da cui prende il nome la sezione tortonese di FIAB;

presso Aroma Wine Bar, in via Emilia 112, ci si ritroverà per scambiarsi gli auguri brindando con il Malabrocca, la Barbera vivace imbottigliata da Cantina Roveta e dedicata al campione di ciclismo da cui prende il nome la sezione tortonese di FIAB; Sabato 12 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00: la Cargo Bike farà tappa davanti alla Drogheria di Angelo e Maddalena, in via Emilia 240, dove i bambini potranno nuovamente salire a bordo per un giro in città;

la Cargo Bike farà tappa davanti alla Drogheria di Angelo e Maddalena, in via Emilia 240, dove i bambini potranno nuovamente salire a bordo per un giro in città; Domenica 13 dicembre, dalle ore 14.00 alle 17.00: appuntamento ai Giardini della Stazione, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, per un pomeriggio all’aperto dedicato ai più giovani;

appuntamento ai Giardini della Stazione, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, per un pomeriggio all’aperto dedicato ai più giovani; Sabato 19 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00: gran finale nuovamente davanti al Vascello Veloce in corso Montebello 37, per un’ultima occasione di trasporto gratuito dei bambini sulla Cargo Bike prima delle feste.

La bicicletta come strumento di comunità

Attraverso questo calendario di iniziative, FIAB Tortona – Sezione Malabrocca punta a portare la bicicletta e la mobilità dolce sempre più vicino ai cittadini, facendo rete con famiglie, commercianti e realtà associative locali per vivere gli spazi urbani in modo partecipato e sostenibile in vista del Natale.