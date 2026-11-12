Cosa sono, come funzionano e a cosa servono i vaccini? A queste domande fondamentali risponderà il dottor Marco Battelli nel corso della conferenza divulgativa intitolata “I vaccini: una storia ancora da raccontare”, in programma martedì 17 novembre 2026 alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia. L’appuntamento, promosso dall’associazione UNIDue Valli Borbera e Scrivia, offrirà un percorso accessibile e approfondito attraverso la storia e la fisiologia della prevenzione medica, analizzando da vicino i meccanismi con cui il nostro organismo riconosce gli agenti patogeni e costruisce una memoria immunitaria protettiva.

Tra storia, etimologia e prevenzione sanitaria

La conferenza affronterà le origini storiche e scientifiche delle preparazioni mediche che hanno rivoluzionato la salute pubblica:

l’etimologia del termine dal latino vaccinus (derivato di vacca), legato originariamente sia al vaiolo dei bovini sia al materiale prelevato dalle relative pustole per l’immunizzazione attiva contro il vaiolo umano;

l’evoluzione del concetto moderno di vaccino, oggi riferito a preparazioni mirate a stimolare nell’organismo la produzione di anticorpi protettivi;

il ruolo del vaccino quale strumento d’elezione per prevenire le malattie infettive e attivare le difese biologiche prima dello sviluppo della patologia.

I meccanismi fisiologici e la creazione della memoria immunitaria

Il fulcro scientifico dell’incontro sarà dedicato all’analisi dei processi biologici che si attivano all’interno del corpo umano:

l’analisi del funzionamento del sistema immunitario dal punto di vista fisiologico;

le modalità con cui l’organismo identifica e riconosce le caratteristiche esterne dell’agente patogeno introdotto;

i processi che portano alla produzione mirata di anticorpi per neutralizzare la minaccia;

la costituzione della memoria immunitaria, una vera e propria banca dati biologica contro virus e batteri capace di proteggere l’individuo nel tempo;

una narrazione divulgativa condotta con aneddoti e dettagli curiosi per rendere comprensibili concetti scientifici complessi e di grande attualità.

I dettagli dell’incontro e le informazioni utili

Tutti i riferimenti pratici per partecipare all’appuntamento promosso sul territorio:

Iniziativa: Incontro culturale e scientifico “I vaccini: una storia ancora da raccontare”;

Incontro culturale e scientifico “I vaccini: una storia ancora da raccontare”; Relatore: Dottor Marco Battelli;

Dottor Marco Battelli; Organizzazione: Associazione UNIDue Valli Borbera e Scrivia;

Associazione UNIDue Valli Borbera e Scrivia; Data: Martedì 17 novembre 2026;

Martedì 17 novembre 2026; Orario: Ore 17:00;

Ore 17:00; Luogo: Biblioteca comunale “Roberto Allegri”, Serravalle Scrivia.

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