Il pregiato tartufo bianco, i vini d’eccellenza e i sapori autentici della tradizione piemontese tornano protagonisti nella città termale con la ventiduesima edizione di “Acqui & Sapori – Mostra Regionale del Tartufo”, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre 2026. La rassegna, ospitata tra il Seminario Vescovile Maggiore e l’Hotel La Meridiana in Salita Duomo, proporrà due giornate dense di appuntamenti dalle 9:00 alle 18:00, animando l’intero centro storico con stand gastronomici, il concorso “Trifola d’Aich”, degustazioni, mostre ed eventi per famiglie. Un ricco cartellone che vedrà anche la disfida della bagna caôda tra Andy Luotto e Claudio Barisone, l’accensione delle luminarie natalizie e le caratteristiche gare di ricerca con i cani da tartufo.

Il programma di sabato 21 novembre: dalla cultura all’avvio del Natale

La giornata inaugurale di sabato proporrà un percorso che unisce divulgazione ambientale, letteratura, enogastronomia e l’apertura delle festività:

Dalle ore 9:00 (Piazza Italia): presenza del Camper Punto Informativo Forestale Mobile (PIFM) della Regione Piemonte, a cura dell’IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente);

presenza del Camper Punto Informativo Forestale Mobile (PIFM) della Regione Piemonte, a cura dell’IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente); Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (Civico Museo Archeologico – Castello dei Paleologi): esperienza olfattiva sugli antichi aromi e sul tartufo a ingresso gratuito;

esperienza olfattiva sugli antichi aromi e sul tartufo a ingresso gratuito; Ore 16:00 (Hotel La Meridiana, Salita Duomo 4): cerimonia di premiazione del Concorso letterario nazionale “L’Oro della Bollente”, promosso da Comune di Acqui Terme e Pro Loco Ovrano Acqui Terme, condotta dal giornalista Danilo Poggio, direttore responsabile di GRP Tv e specialista del settore enogastronomico;

cerimonia di premiazione del Concorso letterario nazionale “L’Oro della Bollente”, promosso da Comune di Acqui Terme e Pro Loco Ovrano Acqui Terme, condotta dal giornalista Danilo Poggio, direttore responsabile di GRP Tv e specialista del settore enogastronomico; Dalle 16:30 alle 20:00 (Piazza Levi – Cortile Palazzo Comunale): eventi collaterali dedicati al tartufo con laboratori didattici e ricreativi per bambini a cura dei Tartufai volontari acquesi e mostra fotografica sul patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico locale;

eventi collaterali dedicati al tartufo con laboratori didattici e ricreativi per bambini a cura dei Tartufai volontari acquesi e mostra fotografica sul patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico locale; Dalle ore 17:30 (Piazza Italia): passaggio del testimone tra “Acqui & Sapori” e il “Dolce Natale ad Acqui Terme” con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale insieme a Willy Wonka, l’illuminazione delle luminarie cittadine e la distribuzione di cioccolata calda per i bambini;

passaggio del testimone tra “Acqui & Sapori” e il “Dolce Natale ad Acqui Terme” con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale insieme a Willy Wonka, l’illuminazione delle luminarie cittadine e la distribuzione di cioccolata calda per i bambini; Ore 19:00 (Hotel La Meridiana, Salita Duomo 4): “Disfida della Bagna Caôda” con il confronto ai fornelli tra lo chef e volto televisivo Andy Luotto e Claudio Barisone, presidente della Pro Loco di Ovrano e della Delegazione Italia Discepoli di Escoffier;

“Disfida della Bagna Caôda” con il confronto ai fornelli tra lo chef e volto televisivo Andy Luotto e Claudio Barisone, presidente della Pro Loco di Ovrano e della Delegazione Italia Discepoli di Escoffier; Dalle ore 20:00 (Hotel La Meridiana, Salita Duomo 4): “Bagnacôdando”, tradizionale cena con Bagna Caôda Imperiale a cura della Pro Loco Ovrano Acqui Terme servita con verdure crude, lesse, sotto aceto, uovo e la tipica focaccina De.C.O. (prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT al numero 0144.322142 o via email a iat@comune.acquiterme.al.it, con pagamento in loco);

“Bagnacôdando”, tradizionale cena con Bagna Caôda Imperiale a cura della Pro Loco Ovrano Acqui Terme servita con verdure crude, lesse, sotto aceto, uovo e la tipica focaccina De.C.O. (prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT al numero 0144.322142 o via email a iat@comune.acquiterme.al.it, con pagamento in loco); Attività per tutti: possibilità di scattare una foto ricordo con la simpatica mascotte Truffle.

Domenica 22 novembre: mercato, concorso “Trifola d’Aich” e la parata a quattro zampe

Domenica la fiera entrerà nel vivo con l’apertura delle aree espositive e le sfide dedicate al prezioso tubero:

Dalle 9:00 alle 18:00 (Chiostro Seminario Maggiore – Hotel La Meridiana, Salita Duomo): apertura degli stand con prodotti tipici locali alla presenza di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e produttori del territorio; banco d’assaggio dei vini curato dall’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” e punto informazioni IAT;

apertura degli stand con prodotti tipici locali alla presenza di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e produttori del territorio; banco d’assaggio dei vini curato dall’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” e punto informazioni IAT; Ore 10:00: inaugurazione ufficiale della ventiduesima Mostra Regionale del Tartufo;

inaugurazione ufficiale della ventiduesima Mostra Regionale del Tartufo; Ore 10:15: apertura del Concorso del Tartufo “Trifola d’Aich” e degli stand dei trifulau per la vendita diretta del tartufo;

apertura del Concorso del Tartufo “Trifola d’Aich” e degli stand dei trifulau per la vendita diretta del tartufo; Ore 10:30 (partenza dallo IAT): visita guidata gratuita al patrimonio storico, artistico e culturale del centro storico a cura della Strada dei vini e dei sapori del Gran Monferrato in collaborazione con l’ATL Alexala;

visita guidata gratuita al patrimonio storico, artistico e culturale del centro storico a cura della Strada dei vini e dei sapori del Gran Monferrato in collaborazione con l’ATL Alexala; Ore 12:00: premiazione del Concorso del Tartufo “Trifola d’Aich” presentata da Danilo Poggio;

premiazione del Concorso del Tartufo “Trifola d’Aich” presentata da Danilo Poggio; Dalle 12:00 alle 14:30: assaggio gratuito della Bagna Caôda Imperiale a cura della Pro Loco Ovrano Acqui Terme (fino a esaurimento scorte);

assaggio gratuito della Bagna Caôda Imperiale a cura della Pro Loco Ovrano Acqui Terme (fino a esaurimento scorte); Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (Civico Museo Archeologico – Castello dei Paleologi): percorso olfattivo tra aromi e tartufo con ingresso libero;

percorso olfattivo tra aromi e tartufo con ingresso libero; Ore 14:30 (partenza da Piazza della Bollente): “Parata dei can da trifure” a cura dell’Associazione Tartufai del Monferrato attraverso le vie del centro fino al Cortile Archivio Vescovile in Piazza Duomo (gradita preiscrizione al numero 340.2956973 anche via WhatsApp);

“Parata dei can da trifure” a cura dell’Associazione Tartufai del Monferrato attraverso le vie del centro fino al Cortile Archivio Vescovile in Piazza Duomo (gradita preiscrizione al numero 340.2956973 anche via WhatsApp); Ore 15:30 (Cortile Archivio Vescovile – Piazza Duomo): gara di ricerca tartufi per cani da tartufo curata dall’Associazione Tartufai del Monferrato (preiscrizioni al 340.2956973);

gara di ricerca tartufi per cani da tartufo curata dall’Associazione Tartufai del Monferrato (preiscrizioni al 340.2956973); Dalle 16:00 alle 17:00 (Hotel La Meridiana, Salita Duomo): consegna di un gustoso omaggio ai primi 100 cittadini acquesi over 70;

consegna di un gustoso omaggio ai primi 100 cittadini acquesi over 70; Ore 17:00 (Cortile Archivio Vescovile – Piazza Duomo): premiazioni ufficiali della parata e della gara cinofila;

premiazioni ufficiali della parata e della gara cinofila; Ore 18:00: conclusione ufficiale della kermesse.

Esperienze nei boschi e mercatino dell’antiquariato

Accanto alla rassegna principale sono previste ulteriori proposte per visitatori e appassionati:

Ricerca del tartufo sul campo: escursioni guidate tra i boschi al seguito di un trifulau esperto e del suo cane; per informazioni e contatti sono attivi l’Osteria 46 (via Vallerana 11, Acqui Terme, telefono 327.6553413, sito www.osteria46.it, email sbaras1981@gmail.com) e il Ristorante La Pausa (Parco Eroi della Sanità, Acqui Terme, telefono 0144.1951465, email tennisclublecolline@gmail.com);

escursioni guidate tra i boschi al seguito di un trifulau esperto e del suo cane; per informazioni e contatti sono attivi l’Osteria 46 (via Vallerana 11, Acqui Terme, telefono 327.6553413, sito www.osteria46.it, email sbaras1981@gmail.com) e il Ristorante La Pausa (Parco Eroi della Sanità, Acqui Terme, telefono 0144.1951465, email tennisclublecolline@gmail.com); Mercatino degli Sgaiento: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 in Corso Bagni, rassegna dedicata ad antiquariato, collezionismo e oggetti vintage.

Riferimenti istituzionali e canali informativi

La manifestazione è promossa con il concorso di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Acqui Terme, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, ATL Alexala, organizzazioni agricole e partner locali.

Sito istituzionale dell’evento: www.acquiesapori.comune.acquiterme.al.it;

www.acquiesapori.comune.acquiterme.al.it; Portale turistico cittadino: www.visitAcquiTerme.it;

www.visitAcquiTerme.it; Ufficio IAT Acqui Terme: telefono 0144.322142, email iat@comune.acquiterme.al.it.