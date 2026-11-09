Il borgo di Cervo festeggia uno storico traguardo sportivo internazionale grazie al suo concittadino Paolo Sgrò, che ha conquistato il prestigioso titolo di Campione del Mondo IFBB ai Campionati Mondiali di Bodybuilding andati in scena a Santa Susanna, in Catalogna. La vittoria iridata, maturata nelle gare disputate tra fine ottobre e i primi giorni di novembre 2026, corona un percorso straordinario dopo i due argenti consecutivi conquistati nelle edizioni precedenti. Il successo dell’atleta ligure ha suscitato l’entusiasmo della federazione, il tributo dell’Amministrazione comunale di Cervo e la gioia dell’intera comunità rivierasca, celebrata dallo stesso neo-campione con un lungo ed emozionante messaggio diffuso sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Dalla Riviera di Ponente al tetto del mondo: l’oro a Santa Susanna

La vittoria di Paolo Sgrò sul palco catalano rappresenta il punto più alto di una carriera agonistica esemplare costruita con decenni di dedizione e disciplina:

la conquista della medaglia d’oro ai Mondiali IFBB disputati a Santa Susanna (Spagna) tra il 28 ottobre e il 2 novembre 2026;

il riscatto sportivo dopo due secondi posti consecutivi nelle precedenti edizioni della rassegna mondiale;

il coronamento di una carriera ultratrentennale nel circuito della International Federation of Bodybuilding and Fitness;

un successo che arricchisce il già nutrito albo d’oro dell’atleta di Cervo, punto di riferimento per il fitness e la cultura fisica a livello nazionale e internazionale.

Le parole del campione: il post affidato al profilo ufficiale Instagram

Attraverso i propri canali social, Paolo Sgrò ha voluto condividere a caldo tutta l’emozione per il traguardo raggiunto, pubblicando sul suo profilo Instagram una riflessione autentica e toccante:

«Ebbene sì…. è successo davvero…sono CAMPIONE DEL MONDO IFBB!! Faccio ancora fatica a crederlo, ma è così!! Ci speravo? Dopo gli ultimi due secondi posti consecutivi onestamente si, ma è stato comunque emozionante, INCREDIBILMENTE EMOZIONANTE!! Qualche anno fa per me essere presente a un mondiale era un traguardo, e mai mi sarei immaginato una cosa del genere. Ne ho sentite di ogni ultimamente: i livelli si sono abbassati(frase che puntualmente sento da 30 anni, ad ogni cambio generazionale… boh..)…… oppure “non c’erano i migliori”… circostanze fortunate… tutto quello che volete, io comunque sono felice, estremamente felice, e mi godo questo momento!! Penso di essere il migliore al mondo?? Ma assolutamente no!! E manco il secondo, il terzo o il quinto…ma ho vinto, e mi sta bene così! In un anno fitto di impegni, questo titolo vale ancora di più. Grazie a tutti per i messaggi, per i commenti, grazie anche a chi ha criticato, mi ha comunque dedicato un pensiero e parte del suo tempo. Durante l’inno le lacrime sono cadute incessanti e incontrollabili, ma io vivo di emozioni, e questa la porterò sempre nel cuore. Ora ho chiuso un cerchio lungo 30 anni, riuscendo a vincere tutti i titoli in IFBB. Si…sono un uomo fortunato!!! Ora si faranno delle valutazioni, ma per ora continuo con i festeggiamenti Grazie ancora a tutti ».

L’omaggio del Comune di Cervo e della cittadinanza

La notizia del titolo mondiale ha fatto rapidamente il giro del paese e del Golfo Dianese, raccogliendo il plauso unanime delle istituzioni locali:

l’elogio pubblico espresso dall’Amministrazione comunale di Cervo attraverso i propri canali istituzionali: «Siamo felici di condividere la vittoria del cervese Paolo Sgrò ai Campionati del Mondo di Bodybuilding! Paolo, che già avevamo premiato in passato per i suoi risultati, aggiunge anche questo ai suoi successi italiani e internazionali. È un traguardo che porta il nome di Cervo nel mondo e ci rende molto orgogliosi. Complimenti Paolo, da parte dell’Amministrazione e di tutta la comunità!»;

il riconoscimento di una comunità che vede ancora una volta un proprio concittadino affermarsi tra i massimi interpreti mondiali della propria disciplina sportiva.