Musica sacra, cultura e solidarietà si incontrano a Novi Ligure sabato 21 novembre 2026, alle ore 21.00, nella Chiesa di San Nicolò per l’edizione 2026 del concerto “Dies Catharinae”. Organizzata dal Centro Culturale Praecipianensis APS nell’ambito delle celebrazioni patronali in onore di Santa Caterina d’Alessandria, la serata sarà interamente dedicata alle opere di Felix Mendelssohn Bartholdy e si svolgerà a favore del Gruppo di Volontariato Vincenziano cittadino. Sul palco si esibiranno il soprano di fama internazionale Erika Grimaldi, il Coro Cantica Nova e la neonata Orchestra Praecipianensis sotto la direzione di Mons. Pierangelo Pietracatella, con la direzione artistica della professoressa Raffaella Tassistro.

Il programma musicale dedicato a Felix Mendelssohn Bartholdy

La serata renderà omaggio a Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847), tra i massimi esponenti del Romanticismo musicale europeo, attraverso l’esecuzione di tre composizioni di grande intensità espressiva e spirituale:

Verleih uns Frieden: intensa invocazione alla pace scritta per coro e orchestra;

intensa invocazione alla pace scritta per coro e orchestra; Le Ebridi: celebre ouverture conosciuta anche come La grotta di Fingal, suggestiva pagina sinfonica ispirata ai paesaggi scozzesi;

celebre ouverture conosciuta anche come La grotta di Fingal, suggestiva pagina sinfonica ispirata ai paesaggi scozzesi; Salmo 42, “Wie der Hirsch schreit”: considerato uno dei capolavori della produzione sacra del compositore per soprano, coro e orchestra, in cui il desiderio di Dio espresso dal salmista si traduce in musica di profonda spiritualità.

I protagonisti sul palco e il debutto dell’Orchestra Praecipianensis

L’appuntamento novese vedrà riuniti interpreti di primo piano e realtà artistiche legate al territorio, guidati dalla direzione artistica della professoressa Raffaella Tassistro, Presidente del Centro Culturale Praecipianensis e Responsabile dell’Accademia Musicarte:

Erika Grimaldi (soprano): artista astigiana di fama internazionale, diplomata in canto e pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Ha calcato i palcoscenici del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Regio di Torino, del Teatro dell’Opera di Roma e di prestigiose istituzioni internazionali, collaborando con maestri quali Riccardo Muti e Gianandrea Noseda; nell’aprile 2027 sarà protagonista de La Bohème al Metropolitan Opera di New York;

artista astigiana di fama internazionale, diplomata in canto e pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Ha calcato i palcoscenici del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Regio di Torino, del Teatro dell’Opera di Roma e di prestigiose istituzioni internazionali, collaborando con maestri quali Riccardo Muti e Gianandrea Noseda; nell’aprile 2027 sarà protagonista de La Bohème al Metropolitan Opera di New York; Coro Cantica Nova: formazione vocale impegnata nella valorizzazione del repertorio corale sacro e profano con particolare cura per la qualità interpretativa;

formazione vocale impegnata nella valorizzazione del repertorio corale sacro e profano con particolare cura per la qualità interpretativa; Orchestra Praecipianensis: espressione dell’omonimo Centro Culturale, debutta proprio in questa occasione riunendo musicisti professionisti che insegnano all’Accademia Musicarte e collaborano con importanti compagini orchestrali, con l’obiettivo di dare continuità alla diffusione del patrimonio musicale classico, romantico e contemporaneo;

espressione dell’omonimo Centro Culturale, debutta proprio in questa occasione riunendo musicisti professionisti che insegnano all’Accademia Musicarte e collaborano con importanti compagini orchestrali, con l’obiettivo di dare continuità alla diffusione del patrimonio musicale classico, romantico e contemporaneo; Mons. Pierangelo Pietracatella (direttore): pianista e direttore d’orchestra, già maestro collaboratore pianiste répétiteur all’Opéra de Nice (con collaborazioni anche con l’Opéra di Montpellier). Sacerdote della Diocesi di Tortona e Membro onorario dell’UCAI Nazionale (Unione Cattolica Artisti Italiani), è laureato in Giurisprudenza, Dottore in Diritto canonico e Avvocato rotale, Professore invitato di Diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e all’Università Ecclesiastica di San Damaso di Madrid, nonché Officiale, Capo Ufficio e Prelato Uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana su nomina di Papa Francesco.

Un evento solidale sostenuto dalle istituzioni del territorio

Oltre al rilievo artistico, “Dies Catharinae 2026” assume una forte valenza solidale sostenendo l’attività svolta sul territorio dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Novi Ligure. La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e al contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Tortona e CRT, affiancati dagli sponsor privati e da quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

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