Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Piemonte: dal 5 all’8 dicembre 2026 il Centro Fieristico di viale dei Campionissimi a Novi Ligure ospiterà la 29ª edizione di “Dolci Terre di Novi”, promossa dal Comune di Novi Ligure con il contributo di Regione Piemonte e Camera di Commercio Alessandria-Asti e la partecipazione di ATL Alexala e Distretto del Novese. Il taglio del nastro è fissato per sabato 5 dicembre alle ore 11.00, inaugurando quattro giornate a ingresso gratuito dedicate alle eccellenze del territorio, con oltre 80 espositori, storici maestri cioccolatieri come Novi, Pernigotti e Bodrato e show cooking firmati da grandi protagonisti della cucina e della pasticceria italiana, tra cui Davide Oldani.

Gli show cooking d’eccezione nell’Area Eventi

Il calendario dell’Area Eventi vedrà alternarsi ai fornelli quattro grandi interpreti della gastronomia nazionale:

Sabato 5 dicembre, ore 18.00 – Domenico Sorrentino: chef alessandrino con oltre vent’anni di esperienza e ideatore del progetto Soulfood. Noto anche per partecipazioni televisive come La Prova del Cuoco su Rai 1, proporrà la sua cucina essenziale e leggera che fonde tradizione mediterranea, innovazione e materie prime di stagione;

chef alessandrino con oltre vent’anni di esperienza e ideatore del progetto Soulfood. Noto anche per partecipazioni televisive come La Prova del Cuoco su Rai 1, proporrà la sua cucina essenziale e leggera che fonde tradizione mediterranea, innovazione e materie prime di stagione; Domenica 6 dicembre, ore 17.30 – Davide Oldani: celebre in tutto il mondo per aver ideato la “Cucina POP”, chef dei ristoranti stellati D’O (due Stelle Michelin e Stella Verde) e OLMO a Cornaredo. Formatosi con maestri come Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse, porterà sul palco la filosofia che unisce alta qualità, semplicità e stagionalità;

celebre in tutto il mondo per aver ideato la “Cucina POP”, chef dei ristoranti stellati D’O (due Stelle Michelin e Stella Verde) e OLMO a Cornaredo. Formatosi con maestri come Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse, porterà sul palco la filosofia che unisce alta qualità, semplicità e stagionalità; Lunedì 7 dicembre, ore 18.00 – Gerry Marfella: pastry chef di Serravalle Scrivia e vincitore dell’edizione 2025 di Bake Off Italia su Real Time, dove ha conquistato sei prove tecniche prima di trionfare in finale con una torta dedicata al figlio Paride a base di ganache alla fragola e sedano;

pastry chef di Serravalle Scrivia e vincitore dell’edizione 2025 di Bake Off Italia su Real Time, dove ha conquistato sei prove tecniche prima di trionfare in finale con una torta dedicata al figlio Paride a base di ganache alla fragola e sedano; Martedì 8 dicembre, ore 18.00 – Fabrizio Rebollini: chef piemontese che guida insieme alla sorella Serena il Ristorante Belvedere 1919 a Pessinate di Cantalupo Ligure. Quarta generazione di ristoratori e volto noto di programmi tv come Cuochi d’Italia ed È sempre mezzogiorno, fonde le tradizioni piemontesi e dell’Appennino con influenze liguri ed emiliane valorizzando eccellenze come il Montebore, i funghi e il tartufo.

Approfondimenti sul vino, sul cioccolato e sull’aperitivo

Accanto agli show cooking, l’Area Eventi proporrà incontri dedicati alla cultura enogastronomica:

Sabato 5 dicembre, ore 17.00: l’associazione Incontri Divini curerà la degustazione guidata “Interpretazioni della Barbera Piemontese: Asti, Alba e Monleale a confronto”;

l’associazione Incontri Divini curerà la degustazione guidata “Interpretazioni della Barbera Piemontese: Asti, Alba e Monleale a confronto”; Lunedì 7 dicembre, dalle 11.00 alle 17.00: il laboratorio dolciario novese F.G.A. guiderà i più piccoli alla scoperta della lavorazione del cacao con “La Fabbrica del Cioccolato”;

il laboratorio dolciario novese F.G.A. guiderà i più piccoli alla scoperta della lavorazione del cacao con “La Fabbrica del Cioccolato”; Martedì 8 dicembre, ore 17.00: Spiritoh proporrà l’approfondimento “L’Aperitivo Italiano: dal Vermouth allo Spritz”, dedicato all’evoluzione dei distillati e della miscelazione.

Il mercato tipico, l’Enoteca e il ristorante degli studenti

Il cuore della fiera confermerà l’ampia offerta gastronomica pensata per i visitatori:

Il Mercato delle Dolci Terre: oltre 80 espositori proporranno degustazioni e vendita diretta di formaggi, salumi, prodotti della terra, dolci, pasta fresca, vini e distillati;

oltre 80 espositori proporranno degustazioni e vendita diretta di formaggi, salumi, prodotti della terra, dolci, pasta fresca, vini e distillati; Specialità calde ed Enoteca: ogni giorno si potranno gustare farinata, agnolotti, fritti e focaccia sfornata calda (classica, al formaggio e con le cipolle), accompagnati dalle etichette dell’Enoteca di Dolci Terre curata in collaborazione con EnoGavi, oltre a birre artigianali e distillati;

ogni giorno si potranno gustare farinata, agnolotti, fritti e focaccia sfornata calda (classica, al formaggio e con le cipolle), accompagnati dalle etichette dell’Enoteca di Dolci Terre curata in collaborazione con EnoGavi, oltre a birre artigianali e distillati; “Dolci Terre a tavola”: negli spazi adiacenti alla fiera gli studenti dell’IIS Ciampini-Boccardo gestiranno il ristorante della rassegna, servendo ogni giorno dalle ore 12.00 due menu della tradizione: lasagne con salsiccia e funghi, arrosto di vitello e torta di nocciole (sabato e lunedì), oppure risotto al Montebore, coniglio alla piemontese e panna cotta (domenica e martedì).

Laboratori per bambini, trenino turistico e informazioni utili

L’Area Bimbi offrirà laboratori gratuiti per coinvolgere le famiglie nell’atmosfera natalizia: sabato 5 e lunedì 7 dicembre (alle 11.30 e alle 16.00) si svolgeranno “Biscotti sotto l’albero” con Ylenia Gazzo Pastry Lab (prenotazioni al numero 351 8056536) e “Cioccolato sotto l’albero” con la Pasticceria Velludo; domenica 6 e martedì 8 dicembre (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00) l’associazione ARCEAM proporrà i laboratori creativi “La magia del Natale” e “Natale a colori”.

Servizi e iniziative speciali: sabato e domenica sarà attivo un trenino turistico continuativo tra il centro storico e il Centro Fieristico; nella sola giornata di sabato 5 dicembre (dalle 11.00 alle 20.00) sarà presente una postazione di Poste Italiane per uno speciale annullo filatelico dedicato alla rassegna;

sabato e domenica sarà attivo un trenino turistico continuativo tra il centro storico e il Centro Fieristico; nella sola giornata di sabato 5 dicembre (dalle 11.00 alle 20.00) sarà presente una postazione di Poste Italiane per uno speciale annullo filatelico dedicato alla rassegna; Orari e ingresso: sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 10.00 alle 22.00; lunedì 7 e martedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 21.00. L’ingresso è gratuito con ampio parcheggio;

sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 10.00 alle 22.00; lunedì 7 e martedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 21.00. L’ingresso è gratuito con ampio parcheggio; Informazioni e programma completo: consultabili sui siti web www.comunenoviligure.al.it e www.dolciterredinovi.it.