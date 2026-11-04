Le delibere di Giunta approvate dai Comuni del comprensorio consentiranno di avviare la gestione unificata dei percorsi e di coordinare manutenzione, promozione e sicurezza.

Un passo decisivo verso una gestione condivisa e coordinata del patrimonio naturalistico del Golfo Dianese. Le delibere di Giunta approvate dai Comuni di Diano Marina, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Cervo e Villa Faraldi consentiranno infatti di avviare la gestione unificata della rete sentieristica del comprensorio.

Il provvedimento, adottato dalla Giunta comunale di Diano Marina con la deliberazione numero 147 , prende atto della relazione tecnica di ricognizione della rete dei percorsi outdoor del comprensorio dianese e istituisce, in via preliminare, la Rete Escursionistica Comunale. L’obiettivo è costruire un sistema organico, nel quale le singole reti comunali siano collegate e coordinate all’interno di un’unica rete escursionistica del Golfo Dianese.

La decisione si inserisce nel percorso avviato con il Protocollo d’intesa sottoscritto dai Comuni del territorio per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio sentieristico. Diano Marina è stata individuata quale Comune capofila per il coordinamento e l’attuazione degli interventi necessari alla manutenzione e alla promozione della rete.

Il lavoro di ricognizione ha riguardato i percorsi dei sette Comuni, con l’obiettivo di censire i tracciati, mappare i collegamenti, verificare lo stato della segnaletica e programmare gli interventi di manutenzione ordinaria. La rete sarà inoltre sottoposta ad aggiornamenti periodici, in considerazione dell’evoluzione naturale dei sentieri, delle modifiche alla viabilità e delle eventuali nuove esigenze di fruizione pubblica.

Tra le finalità del progetto figurano anche l’inserimento dei percorsi nella Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, il monitoraggio delle situazioni di pericolo, la prevenzione dell’apertura di tracciati non autorizzati e una maggiore consapevolezza nella programmazione degli interventi. Un’attenzione particolare sarà riservata alla fruizione familiare e amatoriale, così da rendere il patrimonio outdoor accessibile a un pubblico sempre più ampio. La formalizzazione della rete permetterà inoltre ai Comuni di disporre di una conoscenza più completa del patrimonio sentieristico, di stabilire priorità di intervento e di prevenire i rischi legati al deterioramento dei percorsi.

«Questa delibera rappresenta un importante punto di svolta per il Golfo Dianese – ha dichiarato il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi – perché trasforma la collaborazione tra i Comuni in un percorso operativo concreto. La gestione unificata della rete sentieristica ci permetterà di superare una visione frammentata del territorio, coordinando manutenzione, sicurezza e promozione. In questo modo potremo tutelare meglio l’ambiente e offrire ai residenti e ai visitatori un sistema di percorsi più ordinato, riconoscibile e fruibile».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore Luca Spandre: «La rete escursionistica è un patrimonio comune e, come tale, deve essere programmata e curata con una visione comprensoriale. L’approvazione delle delibere da parte dei diversi Comuni ci consente di avviare una gestione unificata, fondata su dati aggiornati, interventi coordinati e una segnaletica omogenea. È un risultato importante per lo sviluppo delle attività outdoor, del turismo sostenibile e di tutte le discipline sportive che si svolgono sui nostri sentieri».