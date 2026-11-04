Apre a Diano Marina il cantiere per la riqualificazione del primo lotto di corso Roma di ponente, nel tratto compreso tra piazza Papa Giovanni e viale Matteotti, determinando la chiusura della circolazione veicolare a partire da lunedì 9 novembre per circa due settimane. L’intervento, affidato all’impresa Arimondo Costruzioni S.r.l. di Savona, prevede il completo rifacimento e l’ammodernamento dei marciapiedi e si inserisce nel piano di valorizzazione urbana già avviato con viale Kennedy. Per ottimizzare la presenza dell’area di cantiere, il Comune ha programmato in contemporanea la potatura delle piante di arancio da parte di Gestioni Municipali e la pulizia con video-ispezione delle condotte fognarie a cura di Rivieracqua.

Il progetto di riqualificazione e la suddivisione in lotti

L’opera pubblica avviata dall’Amministrazione comunale è interamente sostenuta da risorse comunali e rientra in un piano d’ambito strutturato in tre passaggi distinti:

Primo lotto: intervento sui marciapiedi nel tratto compreso tra piazza Papa Giovanni e viale Matteotti;

intervento sui marciapiedi nel tratto compreso tra piazza Papa Giovanni e viale Matteotti; Secondo lotto: prosecuzione delle opere nel segmento viario compreso tra viale Matteotti e via Milano;

prosecuzione delle opere nel segmento viario compreso tra viale Matteotti e via Milano; Terzo lotto: completamento del restyling nell’area di piazza Martiri della Libertà;

completamento del restyling nell’area di piazza Martiri della Libertà; Aggiudicazione: appalto assegnato in via definitiva lo scorso 26 ottobre all’impresa Arimondo Costruzioni S.r.l. di Savona;

appalto assegnato in via definitiva lo scorso 26 ottobre all’impresa Arimondo Costruzioni S.r.l. di Savona; Continuità amministrativa: l’intervento prosegue il percorso di riordino e ammodernamento degli spazi pubblici iniziato con i lavori su viale Kennedy.

La sinergia con Gestioni Municipali e Rivieracqua

La chiusura temporanea della strada per due settimane consentirà di concentrare più lavorazioni coordinate, riducendo l’impatto dei cantieri:

Manutenzione del verde urbano: GM interverrà direttamente sul patrimonio arboreo del viale eseguendo la potatura di tutte le piante di arancio e agrumi presenti;

GM interverrà direttamente sul patrimonio arboreo del viale eseguendo la potatura di tutte le piante di arancio e agrumi presenti; Bonifica fognaria: Rivieracqua curerà la pulizia approfondita delle condotte sotterranee;

Rivieracqua curerà la pulizia approfondita delle condotte sotterranee; Video-ispezioni mirate: le attività di spurgo e lavaggio sono propedeutiche all’indagine con telecamere, indispensabile per studiare soluzioni poco invasive e verificare l’eventuale necessità di sostituzione delle tubazioni;

le attività di spurgo e lavaggio sono propedeutiche all’indagine con telecamere, indispensabile per studiare soluzioni poco invasive e verificare l’eventuale necessità di sostituzione delle tubazioni; Intervento strutturale: le opere sulla rete fognaria, co-finanziate da Rivieracqua, rispondono al cronoprogramma del piano strategico per il sistema idrico dianese.

Il sindaco Cristiano Za Garibaldi: «Un’opera attesa per una città più decorosa»

A illustrare le finalità del cantiere e la gestione della viabilità è il sindaco Cristiano Za Garibaldi: «La chiusura di corso Roma sarà necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, ma rappresenta anche l’avvio concreto di interventi attesi da tempo. Si tratta di interventi significativi, che porteranno qualche disagio in termini di viabilità ma sappiamo bene quanto siano necessari e attesi da tutta la comunità. I lavori fanno parte di una visione complessiva degli spazi pubblici e delle infrastrutture, finalizzata a una cittadina più sicura, accessibile e decorosa, per una migliore qualità della vita e del turismo».

Il primo cittadino ha quindi indicato le tempistiche e l’impatto atteso: «L’obiettivo è quello di aggiungere un altro tassello alla riqualificazione urbana entro Pasqua. Questo cantiere interessa una zona centrale e particolarmente frequentata, con possibili disagi temporanei per residenti, automobilisti e attività commerciali, ma consentirà di realizzare un’opera destinata a incidere sulla qualità urbana di corso Roma e dell’intero centro cittadino».