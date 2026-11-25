Si è svolta questa mattina, mercoledì 25 novembre, nello specchio acqueo antistante il porto di Oneglia a Imperia, l’annuale esercitazione antinquinamento coordinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. L’attività ha permesso di testare la prontezza operativa e le procedure previste dal Piano Operativo di Pronto Intervento Locale per contrastare la minaccia di inquinamento da idrocarburi, simulando una collisione tra due unità da diporto. All’operazione, a cui ha assistito anche personale della Prefettura di Imperia, hanno preso parte diverse forze navali e realtà operative del territorio.
Lo scenario simulato davanti al porto di Oneglia
L’esercitazione ha ricreato una situazione di emergenza ambientale in mare aperto e in ambito portuale. Lo scenario ha simulato una collisione tra due unità da diporto a una distanza di circa 0,5 miglia dall’ingresso del porto di Imperia Oneglia.
L’impatto ha causato una falla nello scafo di una delle due imbarcazioni, provocando una lesione alle casse nafta e la rottura di un manicotto del carburante, con conseguente sversamento simulato di idrocarburi in mare. L’unità sinistrata è quindi rientrata in porto dove, una volta all’ormeggio, sono state attuate tutte le procedure necessarie ad evitare ulteriori sversamenti nelle acque portuali.
Le forze e gli enti coinvolti nelle operazioni
L’attività ha consentito di verificare sul campo l’efficacia del Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli inquinamenti marini, coinvolgendo diversi soggetti istituzionali e tecnici:
- Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia: ha curato il coordinamento generale dell’esercitazione, operando in mare con i propri uomini e le proprie donne.
- Guardia di Finanza: ha partecipato alle operazioni con il personale della Sezione Navale.
- Società Transmare e consorzio CASTALIA: presenti con l’unità navale “Porto Vado X”, referente locale per il consorzio CASTALIA, affidatario del servizio di monitoraggio degli inquinamenti marini per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- Marina di Imperia: il personale della società concessionaria del porto turistico ha svolto un intervento essenziale provvedendo alla stesura delle panne galleggianti attorno all’unità sinistrata una volta giunta all’ormeggio.
- Società Riviera Servizi Ecologici: ha assicurato la gestione dei rifiuti e dei residui derivanti dalle operazioni di bonifica.
Il debriefing finale in Capitaneria di Porto
Al termine dell’esercitazione, seguita dal personale della Prefettura di Imperia, tutti i partecipanti si sono riuniti per un debriefing presso i locali della Capitaneria di Porto di Imperia. Nell’occasione, il Comandante ha ringraziato gli enti intervenuti, esprimendo piena soddisfazione per la riuscita della complessa attività e sottolineando il proficuo ed efficace coordinamento tra tutte le forze in campo.