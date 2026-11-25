Si è svolta questa mattina, mercoledì 25 novembre, nello specchio acqueo antistante il porto di Oneglia a Imperia, l’annuale esercitazione antinquinamento coordinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. L’attività ha permesso di testare la prontezza operativa e le procedure previste dal Piano Operativo di Pronto Intervento Locale per contrastare la minaccia di inquinamento da idrocarburi, simulando una collisione tra due unità da diporto. All’operazione, a cui ha assistito anche personale della Prefettura di Imperia, hanno preso parte diverse forze navali e realtà operative del territorio.

Lo scenario simulato davanti al porto di Oneglia

L’esercitazione ha ricreato una situazione di emergenza ambientale in mare aperto e in ambito portuale. Lo scenario ha simulato una collisione tra due unità da diporto a una distanza di circa 0,5 miglia dall’ingresso del porto di Imperia Oneglia.

L’impatto ha causato una falla nello scafo di una delle due imbarcazioni, provocando una lesione alle casse nafta e la rottura di un manicotto del carburante, con conseguente sversamento simulato di idrocarburi in mare. L’unità sinistrata è quindi rientrata in porto dove, una volta all’ormeggio, sono state attuate tutte le procedure necessarie ad evitare ulteriori sversamenti nelle acque portuali.

Le forze e gli enti coinvolti nelle operazioni

L’attività ha consentito di verificare sul campo l’efficacia del Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli inquinamenti marini, coinvolgendo diversi soggetti istituzionali e tecnici:

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia: ha curato il coordinamento generale dell’esercitazione, operando in mare con i propri uomini e le proprie donne.

ha curato il coordinamento generale dell’esercitazione, operando in mare con i propri uomini e le proprie donne. Guardia di Finanza: ha partecipato alle operazioni con il personale della Sezione Navale.

ha partecipato alle operazioni con il personale della Sezione Navale. Società Transmare e consorzio CASTALIA: presenti con l’unità navale “Porto Vado X”, referente locale per il consorzio CASTALIA, affidatario del servizio di monitoraggio degli inquinamenti marini per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

presenti con l’unità navale “Porto Vado X”, referente locale per il consorzio CASTALIA, affidatario del servizio di monitoraggio degli inquinamenti marini per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Marina di Imperia: il personale della società concessionaria del porto turistico ha svolto un intervento essenziale provvedendo alla stesura delle panne galleggianti attorno all’unità sinistrata una volta giunta all’ormeggio.

il personale della società concessionaria del porto turistico ha svolto un intervento essenziale provvedendo alla stesura delle panne galleggianti attorno all’unità sinistrata una volta giunta all’ormeggio. Società Riviera Servizi Ecologici: ha assicurato la gestione dei rifiuti e dei residui derivanti dalle operazioni di bonifica.

Il debriefing finale in Capitaneria di Porto

Al termine dell’esercitazione, seguita dal personale della Prefettura di Imperia, tutti i partecipanti si sono riuniti per un debriefing presso i locali della Capitaneria di Porto di Imperia. Nell’occasione, il Comandante ha ringraziato gli enti intervenuti, esprimendo piena soddisfazione per la riuscita della complessa attività e sottolineando il proficuo ed efficace coordinamento tra tutte le forze in campo.