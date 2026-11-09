I banchi di scuola hanno lasciato spazio all’innovazione tecnologica e al fascino dell’ingegneria motoristica: giovedì 5 novembre 2026 gli studenti della classe 5ª AM dell’indirizzo Meccanica e Meccatronica dell’I.I.S. “Guglielmo Marconi” di Tortona hanno partecipato a una trasferta formativa a Milano in occasione di EICMA. Accompagnati dal professor Federico Fanzio, i maturandi hanno potuto toccare con mano le ultime frontiere della mobilità, i prototipi avveniristici e l’applicazione concreta delle materie studiate quotidianamente nei laboratori dell’istituto. Un’esperienza immersiva nel più importante salone internazionale dedicato alle due ruote, rivelatasi una preziosa lezione sul campo alla vigilia del percorso verso l’Esame di Stato.

Nel tempio mondiale delle due ruote: dieci padiglioni tra prototipi e futuro

La visita all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori ha consentito ai ragazzi di immergersi nel fulcro dell’industria motociclistica globale:

una rassegna fieristica sviluppata su dieci padiglioni gremiti di anteprime mondiali, soluzioni per la mobilità sostenibile e componenti all’avanguardia;

la presenza dei marchi più iconici del motociclismo internazionale accanto a prototipi futuristici e concept di nuova generazione;

gli spettacoli acrobatici degli stuntman e gli stand dedicati alle tecnologie emergenti applicate ai veicoli a due ruote.

Dalla teoria di laboratorio alla pratica: la meccanica applicata sui motori

Per i giovani maturandi tortonesi la giornata milanese si è trasformata in un autentico momento di crescita didattica e professionale:

il riscontro dal vivo di concetti affrontati in classe e in officina, dallo studio della cinematica e della pneumatica fino alla sensoristica avanzata e al dimensionamento dei componenti meccanici;

l’osservazione diretta delle soluzioni ingegneristiche adottate sui propulsori di ultimissima generazione;

un bagaglio di nozioni e stimoli tecnici prezioso per consolidare la preparazione in vista delle prove di maturità e del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Lorenzo Mandirola e Andrea Zelaschi

5ª AM Meccanica e Meccatronica – I.I.S. “Guglielmo Marconi” Tortona

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