La Regione Piemonte ha dato il via libera al nuovo piano per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area inquinata ex Ecolibarna, a Serravalle Scrivia. L’intesa, che aggiorna il precedente accordo del 2015, sarà firmata insieme al Ministero dell’Ambiente, alla Provincia di Alessandria e al Comune di Serravalle Scrivia, attivando fondi statali già disponibili in Regione e risorse provinciali per un programma triennale che si concluderà entro il 31 dicembre 2029.

L’intesa istituzionale e le parole dell’assessore Marnati

Il nuovo accordo segna un passo avanti decisivo per il risanamento del sito, unendo gli sforzi di Regione Piemonte, Ministero dell’Ambiente, Provincia di Alessandria e Comune di Serravalle Scrivia. L’operazione potrà contare su fondi statali già nelle disponibilità regionali affiancati da un ulteriore stanziamento da parte della Provincia.

Sull’importanza del provvedimento è intervenuto l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, sottolineando la volontà di lavorare per restituire ai cittadini un territorio risanato: «Con questi fondi e un cronoprogramma sino al 2029, si darà seguito alle attività per la bonifica del Sin con tempi e risorse certe – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati –. Monitoraggi e interventi per il risanamento del sito e per la tutela delle falde acquifere fanno parte di un percorso condiviso con Ministero, enti locali e Arpa per vivere in un territorio protetto: ambiente e salute per noi sono priorità assolute».

I due fronti di intervento gestiti dalla Provincia

I lavori saranno gestiti direttamente dalla Provincia di Alessandria e si concentreranno su due linee d’azione principali, concordate con il Ministero e con gli enti locali:

Bonifica e messa in sicurezza: proseguiranno gli interventi per mettere in sicurezza e bonificare sia l’interno dell’ex stabilimento, sia le acque sotterranee contaminate nelle zone all’esterno, con particolare riferimento all’area chiamata “Fabbricone”.

proseguiranno gli interventi per mettere in sicurezza e bonificare sia l’interno dell’ex stabilimento, sia le acque sotterranee contaminate nelle zone all’esterno, con particolare riferimento all’area chiamata “Fabbricone”. Monitoraggi e gestione: verrà garantito un monitoraggio ambientale approfondito su tutta l’area del Sin, dall’ex stabilimento fino al torrente Scrivia, unitamente alla gestione degli impianti esistenti. Questa attività servirà anche ad ottimizzare e rendere più efficaci gli interventi da realizzare.

Cronoprogramma triennale e prospettive future

L’intero piano avrà una durata di tre anni e si concluderà entro il 31 dicembre 2029, potendo contare sul supporto costante dei tecnici di Arpa durante tutte le fasi operative. L’assessorato regionale si farà inoltre promotore presso il Ministero per garantire il trasferimento di ulteriori risorse finanziarie necessarie al completamento della bonifica.

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