Doppio riconoscimento nazionale per il Liceo G. Peano, che ha ottenuto per due volte il National Quality Label grazie alla qualità dei progetti europei eTwinning realizzati negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Il prestigioso traguardo premia l’impegno della dirigente Maria Rita Marchesotti, del corpo docente, delle professoresse coordinatrici Paola Torre e Luciana Giuliani e degli studenti dell’attuale classe 3 A dell’indirizzo linguistico, i primi dell’istituto a ricevere questo attestato dal team nazionale eTwinning per la capacità di coniugare didattica innovativa, lingue straniere e cittadinanza europea.

La dimensione europea e i progetti premiati

Da diverso tempo la dirigente Maria Rita Marchesotti e il corpo docente del Liceo G. Peano sono impegnati nel promuovere la dimensione europea dell’insegnamento attraverso diverse iniziative sinergiche, tra cui eTwinning, Erasmus+ e il Mobility day. In particolare, eTwinning ha offerto negli anni agli alunni del biennio l’opportunità di progettare e realizzare attività condivise sulla piattaforma comune ESEP insieme a partner europei, favorendo lo scambio di materiali e lavori su temi interculturali o disciplinari di grande attualità.

Grazie al coordinamento delle professoresse Paola Torre e Luciana Giuliani, il Liceo G. Peano ha conquistato per due volte il National Quality Label, il riconoscimento nazionale che certifica l’eccellenza dei percorsi svolti:

Anno scolastico 2024-2025: premiato il progetto “Unlock Your World: Learn Languages with the Power of AI”.

premiato il progetto “Unlock Your World: Learn Languages with the Power of AI”. Anno scolastico 2025-2026: ottenuto il riconoscimento per il progetto “Fast Consumption: Think Before You Buy!”.

Il ruolo degli studenti della 3 A Linguistico e le competenze acquisite

Protagonisti delle attività sono stati gli alunni che oggi frequentano la classe 3 A dell’indirizzo linguistico. Gli studenti hanno lavorato con impegno e creatività, esprimendo grande orgoglio per essere stati i primi alunni del liceo a ottenere questo riconoscimento da parte del team nazionale eTwinning. Il percorso ha infatti permesso di consolidare e acquisire nuove competenze in lingua inglese, nell’uso consapevole delle tecnologie digitali, nella cittadinanza europea e nella pratica dell’apprendimento tra pari.

Le motivazioni dei riconoscimenti nazionali

Il conferimento dei due National Quality Label è stato accompagnato da specifiche motivazioni che sottolineano il valore metodologico ed educativo dell’esperienza portata avanti dall’istituto:

Sinergia e clima scolastico: la collaborazione efficace tra le scuole partner e il buon clima collaborativo instaurato tra i docenti.

la collaborazione efficace tra le scuole partner e il buon clima collaborativo instaurato tra i docenti. Tutela e correttezza: il rigoroso rispetto della sicurezza su Internet e la presenza del consenso parentale.

il rigoroso rispetto della sicurezza su Internet e la presenza del consenso parentale. Valore didattico e apertura al territorio: la buona integrazione curricolare dei progetti, la diffusione curata dei risultati ottenuti e la disseminazione sul territorio.