Un prestigioso riconoscimento nazionale premia la strategia ambientale e amministrativa del Comune di Ventimiglia: il sindaco On. Flavio Di Muro è stato invitato da ANCI Lombardia a partecipare a InnovaSalute, l’evento in programma il prossimo 19 novembre a Bergamo e dedicato all’innovazione e alla gestione strategica dell’energia negli edifici pubblici, nelle strutture sanitarie e socioassistenziali. Il primo cittadino intemelio sarà l’unico sindaco chiamato a portare la propria testimonianza amministrativa nel confronto, grazie al percorso virtuoso avviato in città con l’istituzione di un’apposita delega seguita dall’assessore Adriano Catalano e alla capacità di intercettare importanti finanziamenti negli ultimi due anni.

Un modello virtuoso di programmazione e deleghe mirate

La partecipazione all’appuntamento di Bergamo accende i riflettori sulle scelte organizzative adottate dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia per governare la transizione energetica:

L’invito istituzionale: l’On. Flavio Di Muro interverrà su chiamata di ANCI Lombardia come unico sindaco relatore per illustrare l’esperienza maturata sul territorio;

l’On. Flavio Di Muro interverrà su chiamata di ANCI Lombardia come unico sindaco relatore per illustrare l’esperienza maturata sul territorio; Una delega specifica: il percorso amministrativo è stato rafforzato dall’istituzione di un’apposita delega dedicata all’efficientamento energetico, affidata all’assessore Adriano Catalano;

il percorso amministrativo è stato rafforzato dall’istituzione di un’apposita delega dedicata all’efficientamento energetico, affidata all’assessore Adriano Catalano; Capacità di attrarre risorse: negli ultimi due anni l’ente ha saputo individuare numerosi bandi e canali di finanziamento dedicati, trasformando la programmazione in investimenti concreti per la comunità.

Ricadute concrete su scuole, strutture pubbliche e ambiente

Gli interventi sostenuti attraverso i finanziamenti ottenuti stanno ridisegnando la qualità del patrimonio immobiliare cittadino con benefici diretti per la collettività:

riqualificazione ed efficientamento degli edifici scolastici e delle strutture comunali;

sensibile riduzione dei consumi energetici e abbattimento dei costi di gestione degli immobili;

maggiore sostenibilità ambientale e miglioramento del comfort negli spazi destinati ai servizi per i cittadini e per gli studenti;

contenimento della spesa corrente, con la possibilità di liberare nuove risorse da reinvestire a favore del territorio.

Un confronto nazionale a Bergamo sul futuro dell’energia

L’appuntamento di InnovaSalute del 19 novembre offrirà dunque una vetrina di primo piano per condividere l’esperienza di Ventimiglia con altre realtà istituzionali e operatori specializzati del settore, mettendo in luce un approccio amministrativo orientato alla pianificazione e alla realizzazione di opere tangibili per la città.