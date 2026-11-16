Nuovo slancio per il patrimonio culturale di Diano Marina, dove tre opere d’arte contemporanea entrano stabilmente a far parte della collezione della Pinacoteca Civica, portando la raccolta sempre più vicina al traguardo dei duecento pezzi. Le acquisizioni nascono dalle generose donazioni offerte dagli artisti protagonisti della mostra collettiva internazionale “Post Sedimenta. Pompei, Strati di Memoria”, ospitata nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco e conclusasi venerdì 6 novembre. Un gesto di condivisione verso la città che l’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente, sottolineando il valore della sinergia tra istituzioni, territorio e mondo dell’arte.

Le tre opere donate e i loro autori

La rassegna, curata da Massimo Borelli, ha riunito autori provenienti da Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Ucraina chiamati a confrontarsi con la memoria storica di Pompei e con il destino della città romana distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. A lasciare una testimonianza duratura dell’esposizione nella raccolta civica sono stati tre protagonisti dell’evento:

Massimo Borelli: il curatore della mostra ha donato l’opera “Peristylium Caeruleum”, ispirata al colonnato interno delle antiche domus romane;

il curatore della mostra ha donato l’opera “Peristylium Caeruleum”, ispirata al colonnato interno delle antiche domus romane; Nikola Marković: l’artista serbo ha offerto il ritratto “Lucio Cecilio Giocondo”, dedicato a uno degli ultimi abitanti di Pompei;

l’artista serbo ha offerto il ritratto “Lucio Cecilio Giocondo”, dedicato a uno degli ultimi abitanti di Pompei; João Barreira: l’artista portoghese ha scelto di donare “Last Sky”, lavoro che evoca l’istante sospeso della catastrofe.

Il ringraziamento dell’Amministrazione e dove visitare la collezione

L’Amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento a Massimo Borelli, Nikola Marković e João Barreira per aver condiviso le loro creazioni con la comunità dianese, estendendo la gratitudine anche a tutti gli autori che nel tempo hanno contribuito alla crescita della raccolta e a coloro che hanno reso possibile la mostra.

«Queste acquisizioni — sottolinea l’Amministrazione — sono un segno concreto del valore della collaborazione tra artisti, istituzioni e territorio. Ogni opera arricchisce la raccolta civica e contribuisce a rendere la Pinacoteca un luogo vivo, capace di custodire la memoria e promuovere nuove occasioni di incontro con l’arte».

Le tre nuove opere entreranno stabilmente nel patrimonio della Pinacoteca Civica e saranno conservate presso Palazzo del Parco, mentre una selezione della collezione è aperta alle visite nella Sala Conferenze “Margherita Drago” della Biblioteca Civica.

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