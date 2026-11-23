Promuovere la mobilità sostenibile, incoraggiare uno stile di vita attivo e insegnare ai più piccoli a muoversi in sicurezza: sono questi gli obiettivi di “A scuola in bicicletta”, il percorso educativo rivolto a circa 80 alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Diano Marina. L’iniziativa, proposta dall’assessore Sabrina Messico e presentata dall’ASD High Five Outdoor Adventures con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si svilupperà nei prossimi due anni scolastici (2026/2027 e 2027/2028) in collaborazione con la Polizia locale e l’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina.

Lezioni, prove pratiche e il “patentino” di guida sicura

Il progetto nasce per avvicinare i bambini alle regole della strada, alla segnaletica e alla conoscenza del territorio, favorendo una progressiva autonomia attraverso esperienze concrete che coinvolgono scuola, famiglie e associazioni locali. Il percorso formativo si articola in diverse fasi:

Formazione teorica: lezioni in aula dedicate all’educazione stradale e al rispetto delle regole;

lezioni in aula dedicate all’educazione stradale e al rispetto delle regole; Prove sul campo: attività pratiche di guida in bicicletta organizzate direttamente negli spazi scolastici;

attività pratiche di guida in bicicletta organizzate direttamente negli spazi scolastici; Uscite sul territorio: escursioni aperte anche alle famiglie, con particolare attenzione al tratto comunale della Ciclovia Tirrenica;

escursioni aperte anche alle famiglie, con particolare attenzione al tratto comunale della Ciclovia Tirrenica; Riconoscimento finale: al termine del percorso verranno consegnati agli studenti gli attestati di partecipazione e un “patentino” di guida sicura della bicicletta.

Le dichiarazioni del sindaco Za Garibaldi e dell’assessore Messico

Soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa è stata espressa dal primo cittadino di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che ha sottolineato il legame tra educazione stradale e nuove infrastrutture cittadine:

«Investire nell’educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile significa offrire ai bambini strumenti utili per il presente e per il futuro» ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. «La scuola e il territorio collaborano per promuovere autonomia, consapevolezza e rispetto delle regole, valorizzando al tempo stesso la bicicletta come mezzo di trasporto e occasione di movimento, soprattutto in considerazione della trasformazione urbana che Diano Marina sta vivendo, caratterizzata anche dalla Ciclovia Tirrenica che si interseca con le vie centrali e l’isola pedonale. Educare alla conoscenza delle regole è il primo passo per fortificare il concetto di rispetto e di sicurezza sulla nostra nuova infrastruttura. Ringrazio l’Assessore Messico, gli uffici, il Comando di Polizia locale e l’Istituto Comprensivo, che hanno collaborato affinché il progetto potesse prendere forma».

Sulla stessa linea l’assessore Sabrina Messico, promotrice dell’iniziativa, che ha evidenziato il valore della collaborazione con il mondo associativo e con gli agenti della Polizia locale:

«Abbiamo accolto con interesse un progetto che porta l’apprendimento fuori dall’aula e coinvolge alunni, insegnanti e famiglie, valorizzando i temi della sostenibilità, della sicurezza e della consapevolezza giovanile» ha aggiunto l’Assessore Sabrina Messico. «Avevamo già avuto prova del riscontro positivo di questo genere di attività a scuola grazie alle lezioni della Polizia locale sul rispetto delle regole e la prevenzione degli incidenti. Con questo nuovo progetto i bambini potranno conoscere meglio la segnaletica e il territorio, imparando attraverso la pratica a usare la bicicletta con attenzione e responsabilità. Un’altra importante dimostrazione dell’importanza di collaborare con le associazioni locali per ampliare le opportunità educative offerte ai nostri studenti».

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