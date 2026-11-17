Un intervento programmato sugli impianti da parte di E-Distribuzione (Unità Territoriale Alessandria-Asti) comporterà la sospensione dell’erogazione di energia elettrica a Tortona nella giornata di domani, mercoledì 18 novembre 2026. Il distacco della corrente, che interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione, si protrarrà per sei ore consecutive, nella fascia compresa tra le ore 09:30 e le ore 15:30, coinvolgendo numerose vie e piazze del centro cittadino.

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Le vie e i numeri civici interessati dall’interruzione

L’avviso diffuso sul territorio specifica nel dettaglio gli intervalli dei civici coinvolti dallo stop alla fornitura elettrica (raggruppati per pari e/o dispari):

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Corso Montebello: da 3 a 5, 1a, 1b, 1c, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 5a, 5b, 5c, 5d, da 2 a 4, 2b, 2c, 4a, 4c, cant; 1.jpeg.jpg

da 3 a 5, 1a, 1b, 1c, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 5a, 5b, 5c, 5d, da 2 a 4, 2b, 2c, 4a, 4c, cant; 1.jpeg.jpg Via Emilia: 25, 29, da 35 a 39, da 53 a 57, 61, da 67 a 69, da 76 a 88, 92, da 100 a 104, 108, cant, sn; 1.jpeg.jpg

25, 29, da 35 a 39, da 53 a 57, 61, da 67 a 69, da 76 a 88, 92, da 100 a 104, 108, cant, sn; 1.jpeg.jpg Largo Borgarelli: da 1 a 7, 4, da 8 a 10, da 16 a 18, 28, 54, 60, sn; 1.jpeg.jpg

da 1 a 7, 4, da 8 a 10, da 16 a 18, 28, 54, 60, sn; 1.jpeg.jpg Piazza Roma: 9, 13, da 17 a 23, 2, da 10 a 16, 20, 18b, sn; 1.jpeg.jpg

9, 13, da 17 a 23, 2, da 10 a 16, 20, 18b, sn; 1.jpeg.jpg Corso Repubblica: da 2 a 6, 2c, 2d, 4b, 4c, 4d, 6b, 6c; 1.jpeg.jpg

da 2 a 6, 2c, 2d, 4b, 4c, 4d, 6b, 6c; 1.jpeg.jpg Corso Alessandria: da 37 a 39, sn; 1.jpeg.jpg

da 37 a 39, sn; 1.jpeg.jpg Via Marsala: 17, da 23 a 31, 17a; 1.jpeg.jpg

17, da 23 a 31, 17a; 1.jpeg.jpg Piazza San Michele: 1; 1.jpeg.jpg

1; 1.jpeg.jpg Via Campiglio: 2; 1.jpeg.jpg

2; 1.jpeg.jpg Via Zenone: 6. 1.jpeg.jpg

Raccomandazioni per la sicurezza e contatti utili

Durante l’esecuzione dei lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: per questo motivo E-Distribuzione invita i cittadini a non commettere imprudenze e raccomanda di non utilizzare gli ascensori nella fascia oraria indicata.

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Informazioni sui lavori: per ulteriori dettagli sugli interventi programmati è possibile consultare il sito web e-distribuzione.it , scaricare e utilizzare l’App gratuita per smartphone di E-Distribuzione oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) indicato in bolletta; 1.jpeg.jpg

per ulteriori dettagli sugli interventi programmati è possibile consultare il sito web , scaricare e utilizzare l’App gratuita per smartphone di E-Distribuzione oppure inviare un SMS al numero riportando il codice POD (IT001E…) indicato in bolletta; 1.jpeg.jpg Segnalazione guasti: per eventuali emergenze o guasti è attivo il Numero Verde 803.500. 1.jpeg.jpg