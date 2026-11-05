La Giunta comunale di Diano Marina ha approvato il calendario ufficiale delle fiere promozionali, delle manifestazioni storiche e degli eventi straordinari che animeranno la cittadina per tutto il 2027. Il provvedimento, adottato su proposta del consigliere al Commercio Veronica Brunazzi e alla presenza del sindaco Cristiano Za Garibaldi, del vicesindaco Bruno Manitta, dell’assessore Sabrina Messico e del segretario generale Cristina Bloise, nasce dal confronto con Confcommercio e Confesercenti della provincia di Imperia. L’obiettivo dell’Amministrazione è programmare per tempo l’offerta turistica e commerciale del borgo, garantendo la vivibilità urbana e valorizzando il centro storico, le piazze e il lungomare con un ventaglio di eventi che spazia dall’enogastronomia all’artigianato, dalla musica allo sport.

La programmazione commerciale e turistica per il 2027

Il piano delle iniziative commerciali e promozionali su area pubblica è stato predisposto ai sensi della legge regionale sul commercio, definendo un programma coordinato che punta a sostenere il tessuto economico locale e ad attrarre flussi di visitatori durante tutto l’anno. Le manifestazioni inserite nell’atto sono subordinate al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene, occupazione di suolo pubblico e alla predisposizione dei piani di safety e security.

Gli eventi continuativi e gli appuntamenti dell’inverno

Il calendario prende avvio sin dai primi giorni dell’anno con appuntamenti fissi e rassegne dedicate alle festività:

Farmer Market (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027): in via Genala, mercatino a chilometro zero in programma tutti i venerdì dell’anno, organizzato dal Comune di Diano Marina;

in via Genala, mercatino a chilometro zero in programma tutti i venerdì dell’anno, organizzato dal Comune di Diano Marina; Diano Colleziona (3 gennaio 2027): nel centro storico, mercatino di antiquariato, artigianato e hobbistica a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, mercatino di antiquariato, artigianato e hobbistica a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”; Aspettando La Basara (4 gennaio 2027): in piazza Martiri della Libertà, mercatini a tema per la festa della Befana organizzati dall’Associazione Culturale “La Luna”;

in piazza Martiri della Libertà, mercatini a tema per la festa della Befana organizzati dall’Associazione Culturale “La Luna”; Amore e Arte (14 febbraio 2027): nel centro storico, fiera promozionale con stand tematici dedicati a San Valentino promossa da Arte e Party di Lupano Floriana;

nel centro storico, fiera promozionale con stand tematici dedicati a San Valentino promossa da Arte e Party di Lupano Floriana; Diano Colleziona (7 marzo 2027): nel centro storico, consueto appuntamento domenicale con l’antiquariato, l’artigianato e il collezionismo curato dall’Associazione Culturale “La Luna”.

La primavera: musica, Pasqua e la grande rassegna di Aromatica

Con l’arrivo della bella stagione il centro pedonale e le vie cittadine si aprono ai primi grandi eventi all’aperto:

Note e Notte di Primavera – Serata in rosa (27 e 28 marzo 2027): nel centro storico, manifestazione storica con stand di hobbistica, artigianato, prodotti tipici, musica dal vivo e dj set a cura dell’Associazione Vivi Diano Marina con Noi;

nel centro storico, manifestazione storica con stand di hobbistica, artigianato, prodotti tipici, musica dal vivo e dj set a cura dell’Associazione Vivi Diano Marina con Noi; Pasquetta in bancarella (29 marzo 2027): in viale Kennedy, manifestazione storica con prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica, laboratori e intrattenimento per grandi e piccoli organizzata dall’Associazione Culturale “La Luna”;

in viale Kennedy, manifestazione storica con prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica, laboratori e intrattenimento per grandi e piccoli organizzata dall’Associazione Culturale “La Luna”; Diano Colleziona (4 aprile 2027): nel centro storico, fiera promozionale di antiquariato e hobbistica a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, fiera promozionale di antiquariato e hobbistica a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”; Diano Colleziona (2 maggio 2027): nel centro storico, nuova edizione del mercatino promosso dall’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, nuova edizione del mercatino promosso dall’Associazione Culturale “La Luna”; Aromatica – Profumi e Sapori della Riviera Ligure (dal 7 al 9 maggio 2027): nel centro storico, la celebre manifestazione storica dedicata a profumi, erbe e sapori del Ponente con stand, cooking show, conferenze e street food, organizzata direttamente dal Comune di Diano Marina;

nel centro storico, la celebre manifestazione storica dedicata a profumi, erbe e sapori del Ponente con stand, cooking show, conferenze e street food, organizzata direttamente dal Comune di Diano Marina; Mercatino artigianale (dal 29 maggio al 12 settembre 2027): sul solettone del porto turistico, fiera promozionale serale estiva che accompagnerà l’intera stagione turistica, curata dall’Associazione Vivi La Riviera.

L’estate: Notte Bianca, vinili, shopping e spettacoli serali

Il periodo estivo concentra gli eventi di maggiore richiamo serale per residenti e turisti tra musica, mostre mercato e occasioni commerciali:

Diano Colleziona (6 giugno 2027): nel centro storico, mercatino di artigianato e collezionismo a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, mercatino di artigianato e collezionismo a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”; Notte di Arte e Musica (19 e 20 giugno 2027): in piazza Martiri della Libertà, musica dal vivo evergreen e bancarelle a tema organizzate da Arte e Party di Lupano Floriana;

in piazza Martiri della Libertà, musica dal vivo evergreen e bancarelle a tema organizzate da Arte e Party di Lupano Floriana; Divertiamoci a Diano Notte Bianca (26 e 27 giugno 2027): nel centro storico, manifestazione storica con hobbistica, artigianato, specialità gastronomiche, concerti e dj set promossa dall’Associazione Vivi Diano Marina con Noi;

nel centro storico, manifestazione storica con hobbistica, artigianato, specialità gastronomiche, concerti e dj set promossa dall’Associazione Vivi Diano Marina con Noi; Diano Colleziona (4 luglio 2027): nel centro storico, fiera promozionale dell’antiquariato curata dall’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, fiera promozionale dell’antiquariato curata dall’Associazione Culturale “La Luna”; Diano Colleziona (1° agosto 2027): nel centro storico, mercatino mensile a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, mercatino mensile a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”; Dianaffari 2027 (8 agosto 2027): nel centro storico, manifestazione storica con le bancarelle degli esercizi commerciali e il mercatino dell’artigianato promossa da Confcommercio della Provincia di Imperia – Sede di Diano Marina;

nel centro storico, manifestazione storica con le bancarelle degli esercizi commerciali e il mercatino dell’artigianato promossa da Confcommercio della Provincia di Imperia – Sede di Diano Marina; Liguria Vinile (dal 9 all’11 agosto 2027): nel centro storico, manifestazione commerciale dedicata agli appassionati di musica con la tradizionale Fiera del Disco organizzata da MOZO Srls;

nel centro storico, manifestazione commerciale dedicata agli appassionati di musica con la tradizionale Fiera del Disco organizzata da MOZO Srls; Sull’Onda di Settembre – Serata in rosso (28 e 29 agosto 2027): nel centro storico, rassegna con prodotti tipici, hobbistica, street food, dj set, musica dal vivo ed esibizioni itineranti organizzata dall’Associazione Vivi Diano Marina con Noi.

Autunno e fine anno: sport, collezionismo e feste di piazza

A chiudere il cerchio degli appuntamenti cittadini saranno le manifestazioni autunnali e gli eventi a ridosso del Capodanno:

Diano Colleziona (5 settembre 2027): nel centro storico, mercatino di antiquariato e artigianato dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, mercatino di antiquariato e artigianato dell’Associazione Culturale “La Luna”; Mostra Venatoria Mercato – 73ª edizione (5 settembre 2027): in largo Cambiaso, storico mercatino estivo promosso dalla Federazione Italiana della Caccia – Sezione Comunale;

in largo Cambiaso, storico mercatino estivo promosso dalla Federazione Italiana della Caccia – Sezione Comunale; Sportivamente – Feel the Move (2 e 3 ottobre 2027): manifestazione storica e Festa dello Sport organizzata dal Comune di Diano Marina per promuovere le discipline sportive e le associazioni del territorio;

manifestazione storica e Festa dello Sport organizzata dal Comune di Diano Marina per promuovere le discipline sportive e le associazioni del territorio; Diano Colleziona (10 ottobre 2027): nel centro storico, fiera promozionale a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, fiera promozionale a cura dell’Associazione Culturale “La Luna”; Diano Colleziona (7 novembre 2027): nel centro storico, appuntamento domenicale con l’hobbistica e l’antiquariato promosso dall’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, appuntamento domenicale con l’hobbistica e l’antiquariato promosso dall’Associazione Culturale “La Luna”; Diano Colleziona (5 dicembre 2027): nel centro storico, mercatino dell’Associazione Culturale “La Luna”;

nel centro storico, mercatino dell’Associazione Culturale “La Luna”; Aspettando l’Anno che verrà (29 e 30 dicembre 2027): nel centro storico, manifestazione storica con bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, hobbistica, animazione musicale e spettacoli per bambini a cura dell’Associazione Vivi Diano Marina con Noi.

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