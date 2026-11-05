I Carabinieri sono intervenuti in piazza Pernigotti a Novi Ligure per fermare un uomo che, improvvisandosi parcheggiatore abusivo, importunava con insistenza gli automobilisti in sosta avanzando continue pretese di denaro. L’operazione dei militari è scattata tempestivamente a seguito della richiesta di aiuto di una donna avvicinata in modo molesto all’interno dell’area di parcheggio. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il soggetto, un disoccupato senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di un coltello: per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il porto dell’arma bianca, unitamente alla segnalazione per l’emissione del Daspo urbano con ordine di allontanamento.

L’intervento in piazza Pernigotti e la richiesta di aiuto

L’episodio si inserisce in un fenomeno ricorrente e fonte di continua preoccupazione per i cittadini che usufruiscono degli stalli di sosta del centro novese:

richiesta di intervento pervenuta ai Carabinieri da parte di una cittadina infastidita e intimorita dalle pretese insistenti dell’uomo;

presenza reiterata di soggetti che si spacciano per parcheggiatori, inducendo gli automobilisti a versare somme non dovute per evitare danni o discussioni;

immediatezza dell’intervento della pattuglia dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela dei frequentatori della piazza.

Il controllo, il sequestro del coltello e i provvedimenti

I militari giunti sul posto hanno circoscritto l’area e proceduto agli accertamenti di rito a carico della persona segnalata:

identificazione del responsabile, risultato essere un disoccupato senza fissa dimora;

perquisizione personale che ha consentito di rinvenire addosso all’uomo un’arma da taglio;

denuncia a piede libero per porto abusivo di arma bianca;

avvio della procedura per l’applicazione della misura del Daspo urbano, volta a disporre l’allontanamento coattivo dal perimetro cittadino.

Vigilanza e controlli mirati nelle aree a rischio

L’azione di presidio e contrasto ai fenomeni di disturbo e degrado proseguirà in modo costante in tutta la città:

pianificazione di servizi di pattugliamento mirati nei punti a maggiore concentrazione di veicoli e pedoni;

costante monitoraggio delle zone urbane storicamente più soggette alle segnalazioni di residenti e commercianti;

rafforzamento della prevenzione per assicurare la piena fruibilità in sicurezza degli spazi pubblici novesi.