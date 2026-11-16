Un calendario ricco di convegni, momenti divulgativi e appuntamenti solidali attraversa la provincia fino al 2 dicembre per avvicinare i cittadini ai temi della salute e dell’innovazione scientifica: prende ufficialmente il via la VI Settimana della Ricerca, la prima edizione organizzata dopo lo storico riconoscimento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Promossa dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’IRCCS AOU AL e da Solidal per la Ricerca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il patrocinio dei Comuni di Alessandria e Casale Monferrato, la rassegna coinvolge professionisti, istituzioni e comunità locale per valorizzare il ruolo decisivo della ricerca nel miglioramento delle cure.

Il calendario completo degli eventi fino al 2 dicembre

Dopo gli appuntamenti inaugurali di sabato 14 novembre a Palatium Vetus (sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) con l’incontro “Dalla microbiologia deterministica alla medicina interpretativa: dalla discussione alla decisione” e di domenica 15 novembre al Circolo Incontro della Fondazione Maurizio Buzzi di Casale Monferrato con la seconda edizione del “Burraco per la Ricerca” a sostegno di Solidal per la Ricerca, il programma prosegue con numerose iniziative:

Mercoledì 18 novembre – Dalle ore 14:00 (Online): seminario intitolato “La presa in carico di paziente e caregiver nella cronicità”, organizzato dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) del DAIRI, diretto da Tatiana Bolgeo, in diretta sul Canale Youtube dell’IRCCS AOU AL;

seminario intitolato “La presa in carico di paziente e caregiver nella cronicità”, organizzato dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) del DAIRI, diretto da Tatiana Bolgeo, in diretta sul Canale Youtube dell’IRCCS AOU AL; Venerdì 20 novembre – Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL (via Venezia 16, Alessandria): V Giornata della Ricerca in Sanità della Regione Piemonte, promossa dal DAIRI Regionale e dedicata alle attività scientifiche delle Aziende sanitarie piemontesi;

V Giornata della Ricerca in Sanità della Regione Piemonte, promossa dal DAIRI Regionale e dedicata alle attività scientifiche delle Aziende sanitarie piemontesi; Domenica 22 novembre – Rivarone: Mercatino di Natale in via Contrada Grande a sostegno di Solidal per la Ricerca;

Mercatino di Natale in via Contrada Grande a sostegno di Solidal per la Ricerca; Lunedì 23 novembre – Ore 15:00 (Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL): cerimonia di consegna del Premio Roberto Riccoboni – Solidal, che nel 2026 premia tre categorie: migliore idea progettuale, miglior articolo scientifico da pubblicare e miglior articolo scientifico già pubblicato dai professionisti del DAIRI;

cerimonia di consegna del Premio Roberto Riccoboni – Solidal, che nel 2026 premia tre categorie: migliore idea progettuale, miglior articolo scientifico da pubblicare e miglior articolo scientifico già pubblicato dai professionisti del DAIRI; Martedì 24 novembre – Dalle ore 14:00 alle 16:00 (Online): tradizionale webinar dedicato alla Biobanca del DAIRI, dal titolo “The Hidden Challenges of Biobanking – Le criticità nascoste del biobanking”;

tradizionale webinar dedicato alla Biobanca del DAIRI, dal titolo “The Hidden Challenges of Biobanking – Le criticità nascoste del biobanking”; Giovedì 26 novembre – Ore 17:00 (Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL): “Il tuo dono, la nostra forza”, cerimonia di ringraziamento dedicata ai donatori di Solidal per la Ricerca;

“Il tuo dono, la nostra forza”, cerimonia di ringraziamento dedicata ai donatori di Solidal per la Ricerca; Venerdì 27 novembre – Ore 9:30: XXII Giornata Scientifica intitolata “Tempi, opportunità e infrastrutture della ricerca sanitaria”, con la partecipazione di professionisti ed esperti del panorama sanitario nazionale;

XXII Giornata Scientifica intitolata “Tempi, opportunità e infrastrutture della ricerca sanitaria”, con la partecipazione di professionisti ed esperti del panorama sanitario nazionale; Domenica 29 novembre – Ore 16:00 (Teatro San Baudolino di Alessandria): spettacolo teatrale benefico “Il medico per forza”, portato in scena dalla compagnia “I Ribaltati” a favore di Solidal per la Ricerca;

spettacolo teatrale benefico “Il medico per forza”, portato in scena dalla compagnia “I Ribaltati” a favore di Solidal per la Ricerca; Mercoledì 2 dicembre – Ore 11:30 (Castello del Monferrato di Casale Monferrato): incontro conclusivo dedicato alle attività e ai progetti dell’IRCCS AOU AL sviluppati sul territorio casalese, con i membri di rilevanza nazionale del Comitato Scientifico del Centro Studi Patologie Ambientali del DAIRI e un focus sui risultati del progetto PNC SINTESI (coordinato dal DAIRI su mandato di Regione Piemonte) rivolto al Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Casale Monferrato sui temi della salute e dell’ambiente.

Le voci dei protagonisti: Antonio Maconi e Paolo Arrobbio

Il valore strategico della rassegna nel nuovo scenario aperto dal riconoscimento IRCCS viene evidenziato da Antonio Maconi, Commissario straordinario per la procedura di riconoscimento IRCCS e Direttore Scientifico facente funzioni dell’IRCCS AOU AL:

«La Settimana della Ricerca rappresenta un’occasione importante per condividere non soltanto i risultati raggiunti, ma soprattutto la visione che guiderà il nostro lavoro nei prossimi anni – sottolinea Antonio Maconi – Il riconoscimento IRCCS ci affida infatti una responsabilità importante: trasformare il patrimonio di competenze, esperienze e relazioni costruito in questi anni in una capacità di ricerca sempre più strutturata, competitiva e capace di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. In questo percorso sarà fondamentale continuare a investire sui giovani ricercatori, sulle infrastrutture e sulle collaborazioni scientifiche d’eccellenza, rafforzando il legame tra ricerca e attività clinica. Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che con il suo prezioso sostegno continua ad accompagnare la crescita della ricerca sul nostro territorio, dimostrando quanto sia importante costruire sinergie solide tra istituzioni, sanità e comunità».

Sull’importanza della sinergia istituzionale e sulla ricaduta diretta per i pazienti interviene anche Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria:

«La ricerca medico scientifica – afferma Paolo Arrobbio – rappresenta uno degli indicatori essenziali di sviluppo di una comunità. Per la nostra provincia poter oggi contare sul primo IRCCS completamente pubblico della sanità piemontese è la dimostrazione più forte ed evidente dei progressi compiuti dal territorio alessandrino, con la prospettiva di un sempre più alto livello di prestazioni e cura delle nostre strutture ospedaliere. Ricerca medico scientifica di qualità significa infatti, prima di tutto, migliore sanità da offrire ai cittadini: per questo la Settimana della Ricerca, con i suoi convegni ed eventi di eccellenza che consentono ai migliori medici e ricercatori di incontrarsi e confrontarsi ad Alessandria e a Casale Monferrato, è una grande occasione di crescita non solo per la comunità scientifica, ma per tutti noi che siamo i beneficiari finali di questi studi e delle scoperte che ne derivano».