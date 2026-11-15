Grande festa a Diano Marina per un’impresa sportiva che entra di diritto nella storia della vela internazionale: sabato 14 novembre 2026 nelle acque di Biscayne Bay, a Miami, Diego Negri e il prodiere trentino di Torbole Sergio Lambertenghi si sono laureati campioni del mondo della classe Star. Per il velista nato a Sestri Levante ma da sempre legato a Diano Marina si tratta del terzo titolo iridato personale — il secondo conquistato in coppia con Lambertenghi — un traguardo che gli permette di raggiungere nell’albo d’oro autentiche leggende come Agostino Straulino, Robert Scheidt e Bill Buchan. Un successo costruito con autorevolezza davanti a 95 equipaggi provenienti da 17 nazioni, che porta ancora una volta il nome della città dianese ai vertici dello sport mondiale.

Nella leggenda della vela accanto a Straulino e Scheidt

Con il numero 12 a prua — lo stesso scelto in Formula 1 da Andrea Kimi Antonelli pensando ad Ayrton Senna — Diego Negri arricchisce un palmarès straordinario che lo colloca nell’olimpo assoluto della classe Star:

I tre titoli iridati di Negri: il primo conquistato a Kiel nel 2021 con Frithjof Kleen a prua, il secondo a Marblehead nel 2022 già insieme a Sergio Lambertenghi e il terzo siglato ora a Miami;

il primo conquistato a Kiel nel 2021 con Frithjof Kleen a prua, il secondo a Marblehead nel 2022 già insieme a Sergio Lambertenghi e il terzo siglato ora a Miami; Un bottino da nove medaglie: «Adesso sommo tre ori, tre argenti e tre bronzi. Non c’è tanta gente che ha nove medaglie mondiali in questa classe», osserva il velista ligure;

«Adesso sommo tre ori, tre argenti e tre bronzi. Non c’è tanta gente che ha nove medaglie mondiali in questa classe», osserva il velista ligure; I miti eguagliati: con tre successi mondiali Negri raggiunge Robert Scheidt (presente con lui sul podio di Miami), Bill Buchan e l’ammiraglio della Marina Militare Agostino Straulino, già comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, che vinse i suoi tre titoli nel 1952, 1953 e 1956 insieme a Nicolò Rode (con cui conquistò anche l’oro olimpico a Helsinki 1952 e l’argento a Melbourne 1956);

con tre successi mondiali Negri raggiunge Robert Scheidt (presente con lui sul podio di Miami), Bill Buchan e l’ammiraglio della Marina Militare Agostino Straulino, già comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, che vinse i suoi tre titoli nel 1952, 1953 e 1956 insieme a Nicolò Rode (con cui conquistò anche l’oro olimpico a Helsinki 1952 e l’argento a Melbourne 1956); Il primato assoluto: tra i timonieri soltanto Lowell North conta più affermazioni mondiali nella Star, con quattro titoli (oltre al successo del 1945 da prodiere di Malin Burnham, cinque argenti e due bronzi).

La regata decisiva e il podio finale di Miami

Dopo una sosta forzata per mancanza di vento, la sfida su Biscayne Bay si è decisa sabato 14 novembre con vento da nord sui 12–13 nodi e raffiche fino a 15, dove l’equipaggio italiano ha imposto il proprio ritmo:

1° posto – Diego Negri e Sergio Lambertenghi (24 punti): vittoriosi nella quinta prova e terzi nella sesta, dopo aver gestito i nove punti di margine sugli inseguitori;

vittoriosi nella quinta prova e terzi nella sesta, dopo aver gestito i nove punti di margine sugli inseguitori; 2° posto – Eivind Melleby e Christian Nehammer (37 punti): medaglia d’argento per il norvegese, già campione Star nel 2017 e quarto a Londra 2012, in coppia con l’austriaco;

medaglia d’argento per il norvegese, già campione Star nel 2017 e quarto a Londra 2012, in coppia con l’austriaco; 3° posto – Robert Scheidt e Austin Sperry (47 punti): bronzo per il fuoriclasse brasiliano cinque volte medagliato olimpico insieme allo statunitense, iridato nel 2024 con John Kostecki.

«Sapevo questa mattina che sarebbe stata una giornata importante. Siamo partiti molto bene, abbiamo preso la fase dalla prima virata e abbiamo costruito un bel vantaggio per girare in testa alla prima boa», racconta Negri ripercorrendo la regata decisiva e il controllo esercitato sui fratelli argentini Leandro e Lucas Altolaguirre, allora secondi in graduatoria. «Consolidata la posizione con l’argentino, abbiamo ricominciato a navigare in scioltezza e in fase col vento e siamo risaliti fino al terzo posto della prova. Un primo e un terzo nell’ultimo giorno, con la pressione della classifica generale, mi hanno dato grandissima soddisfazione».

Determinanti per il risultato finale sono stati anche la preparazione meteorologica curata con il supporto dall’Italia di Alessandro Pezzoli e l’affidabilità dello scafo realizzato dal cantiere Folli: «Uno dei miei pregi è non rischiare, cercare sempre di navigare in avvicinamento verso la boa ed essere conservativo. Il cantiere Folli ci ha fornito ancora una volta una barca al top», aggiunge Negri.

L’intesa a bordo con Sergio Lambertenghi e lo sguardo ai giovani

Alla base del trionfo c’è una perfetta suddivisione dei compiti tra timoniere — incaricato di impostare la strategia e gestire la bolina — e prodiere, decisivo nella lettura del campo in poppa, nella scelta della boa da girare e nel bilanciamento dei pesi tra vento e onde.

«La figura di Sergio è fondamentale sia per il setup della barca nella preparazione di un campionato del genere, sia per la sicurezza nelle manovre e la costanza nella conduzione», spiega Negri, sottolineando il valore umano del compagno di equipaggio: «Dopo mia moglie Erica, è la persona che crede di più nelle mie possibilità. Io, come tutti, ho il mio carattere e sotto pressione posso avere dei momenti di tensione. Il suo più grande pregio è che riesce a gestire questi momenti e a mettermi nelle condizioni per poter fare sempre meglio. La sua tranquillità mi dà tranquillità a mia volta. È un ruolo fondamentale, altrimenti non si riuscirebbe a raggiungere questi risultati».

A quattordici anni dall’ultima apparizione olimpica a Londra 2012, la classe Star — la cui associazione internazionale è presieduta da Paul Cayard, timoniere del Moro di Venezia vincitore della Louis Vuitton Cup nel 1992 — conferma tutto il proprio fascino tecnico: «Basta navigare sulla Star: è una delle barche più tecniche che ci siano», dice Negri. «Quando abbiamo vinto abbiamo ricevuto un grandissimo numero di abbracci da parte dei nostri diretti avversari e degli altri componenti della flotta. È una grande famiglia, un grande rispetto reciproco».

Infine, un messaggio rivolto alle nuove generazioni di velisti, chiamate a misurarsi con le imbarcazioni con i foil senza dimenticare i fondamentali della navigazione tradizionale: «Il futuro è questo, ci sono tante possibilità e la vela sta andando in questa direzione», conclude Negri. «Il consiglio è essere completi e non tralasciare l’aspetto della navigazione sulle onde, non sopra le onde».