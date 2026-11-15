Una mattinata all’insegna dell’entusiasmo, del gioco e dell’inclusione ha animato sabato 14 novembre, la Palestra Codevilla di Tortona in occasione dell’iniziativa IRONMIND, dedicata alla promozione della pratica sportiva tra bambini e ragazzi con disabilità. L’appuntamento, promosso e sostenuto dall’associazione Marco Berry APS, ha fatto registrare una grande partecipazione di famiglie e accompagnatori, offrendo ai giovani l’opportunità di mettersi alla prova in diverse discipline grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza del fondatore Marco Berry, prima del gran finale con un momento conviviale e uno spettacolo di magia.

Attività sportive e partecipazione delle famiglie

L’iniziativa ha trasformato la Palestra Codevilla in uno spazio aperto di incontro e socializzazione, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi allo sport in un clima sereno e coinvolgente:

Coinvolgimento del territorio: numerose famiglie e accompagnatori hanno preso parte alla mattinata condividendo momenti di entusiasmo e confronto;

numerose famiglie e accompagnatori hanno preso parte alla mattinata condividendo momenti di entusiasmo e confronto; Le discipline sperimentate: grazie alla collaborazione attiva delle associazioni sportive locali, bambini e ragazzi hanno potuto provare diverse attività motorie in un contesto basato sul gioco e sulla condivisione;

grazie alla collaborazione attiva delle associazioni sportive locali, bambini e ragazzi hanno potuto provare diverse attività motorie in un contesto basato sul gioco e sulla condivisione; L’obiettivo del progetto: promuovere concretamente la pratica sportiva e la partecipazione attiva dei più giovani con disabilità.

La presenza di Marco Berry e il finale tra convivialità e magia

Accanto agli operatori e alle realtà sportive cittadine, la mattinata è stata arricchita da ospiti e momenti di intrattenimento pensati per tutti i presenti:

L’associazione promotrice: il progetto è stato ideato e sostenuto dall’associazione Marco Berry APS, con la partecipazione diretta del fondatore Marco Berry, che ha voluto essere presente per condividere questo appuntamento con i ragazzi e le loro famiglie;

il progetto è stato ideato e sostenuto dall’associazione Marco Berry APS, con la partecipazione diretta del fondatore Marco Berry, che ha voluto essere presente per condividere questo appuntamento con i ragazzi e le loro famiglie; La chiusura della giornata: al termine delle prove sportive, l’evento si è concluso con un momento conviviale e con uno spettacolo di magia interamente dedicato ai più piccoli