Il Molo delle Tartarughe a Diano Marina non solo manterrà il proprio spazio pubblico dedicato a manifestazioni e spettacoli, ma vedrà un complessivo miglioramento e riordino delle aree adiacenti, mentre sul fronte di levante verrà realizzato un nuovo passaggio pubblico per raggiungere la spiaggia di Borgo Paradiso. Sono questi i punti cardine degli indirizzi definiti dall’Amministrazione comunale per la variante al Piano Urbanistico Demaniale (PUD), che approderà in Consiglio comunale lunedì 30 novembre per la discussione e la votazione. Il piano punta a rafforzare la fruizione collettiva del litorale attraverso la creazione di due grandi compendi pubblici e una gestione più razionale dell’intero fronte mare.

Il nuovo polo pubblico attorno al Molo delle Tartarughe e l’area dei Bagni Diana

L’obiettivo dell’Amministrazione è superare l’attuale frammentazione degli spazi per ricondurli a una visione unitaria, orientata all’accessibilità e all’interesse collettivo, affidandone la gestione anche alla società partecipata comunale quale strumento operativo per garantire servizi adeguati a tutte le categorie di utenti. In quest’ottica nasceranno due distinti compendi demaniali pubblici che resteranno nella disponibilità dell’Ente:

Il compendio del Molo delle Tartarughe: unirà in un unico spazio a chiara vocazione pubblica le concessioni attualmente gestite in regime di in house (Molo Tartarughe-Solarium, Testa Molo Tartarughe e Bagni Delfino) insieme a tutte le aree di uso pubblico della zona, ovvero il molo, la passeggiata, l’area verde, la porzione di solarium già destinata a eventi e spettacoli, gli arenili e le ulteriori aree accessorie;

unirà in un unico spazio a chiara vocazione pubblica le concessioni attualmente gestite in regime di in house (Molo Tartarughe-Solarium, Testa Molo Tartarughe e Bagni Delfino) insieme a tutte le aree di uso pubblico della zona, ovvero il molo, la passeggiata, l’area verde, la porzione di solarium già destinata a eventi e spettacoli, gli arenili e le ulteriori aree accessorie; Il compendio dei Bagni Diana: riguarderà l’area dei Bagni Diana, con l’obiettivo di ricondurre anche questo tratto a una gestione unitaria e improntata alla piena fruizione pubblica.

Più accessibilità a levante con il passaggio per Borgo Paradiso

Novità rilevanti interessano anche il tratto di litorale di levante denominato Borgo Paradiso, compreso tra la foce del torrente San Pietro e il confine con il Comune di San Bartolomeo al Mare. Recependone una specifica prescrizione formulata dalla Regione in fase di approvazione del progetto generale, il Comune inserirà nella variante al PUD una fascia di rispetto compresa tra la dividente demaniale (la linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata) e il confine a monte degli stabilimenti balneari. Tale scelta consentirà di assicurare il libero accesso alle concessioni esistenti e di realizzare, in prospettiva, un passaggio pubblico capace di migliorare la fruibilità della costa e il raggiungimento dei singoli stabilimenti.

L’iter istituzionale verso il voto in Consiglio comunale

Gli indirizzi delineati dall’Amministrazione rappresentano gli atti propedeutici alla definizione della variante al Piano Urbanistico Demaniale, il cui percorso amministrativo entra ora nella fase decisiva:

Il confronto con le categorie: si è già svolto l’incontro di consultazione con le associazioni di categoria, in linea con quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 13/1999;

si è già svolto l’incontro di consultazione con le associazioni di categoria, in linea con quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 13/1999; La seduta consiliare: il PUD sarà presentato al Consiglio comunale di Diano Marina nella seduta programmata per lunedì 30 novembre per la discussione e il voto;

il PUD sarà presentato al Consiglio comunale di Diano Marina nella seduta programmata per lunedì 30 novembre per la discussione e il voto; Le future gare balneari: soltanto una volta adottato il Piano si aprirà la fase successiva, durante la quale potranno essere definite le procedure per le gare relative alle concessioni balneari secondo i tempi e le modalità stabilite dalle normative vigenti.