Prosegue con determinazione l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di devianza giovanile e di violenza nelle sue diverse forme.

Nei giorni scorsi il Questore di Alessandria, al termine di un’approfondita attività istruttoria svolta dal personale della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un minore ritenuto responsabile di reiterati comportamenti di violenza e bullismo ai danni di un coetaneo.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione previste dall’ordinamento per contrastare tempestivamente comportamenti prevaricatori e vessatori tra i giovani, intervenendo prima che tali condotte possano degenerare in fatti di maggiore gravità. Attraverso l’ammonimento, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiama formalmente l’autore delle condotte contestate, convocato unitamente agli esercenti la responsabilità genitoriale, intimandogli la cessazione immediata di ogni comportamento illecito e rappresentando le conseguenze, anche di natura penale, cui potrebbe andare incontro in caso di reiterazione.

L’adozione di questo ulteriore provvedimento conferma la costante attenzione che la Questura di Alessandria dedica alla tutela dei soggetti più vulnerabili e alla salvaguardia del benessere dei minori, nonché la capacità di fornire risposte rapide ed efficaci alle segnalazioni provenienti dalle famiglie, dalle istituzioni scolastiche e dal territorio.

Nel solo mese di novembre, infatti, il Questore ha adottato complessivamente 7 (sette) provvedimenti di ammonimento, riguardanti episodi riconducibili sia alla violenza domestica sia ad atti persecutori, oltre a condotte di bullismo e prevaricazione tra minori.

Ancora una volta, le misure di prevenzione si confermano strumenti particolarmente efficaci per garantire una tutela immediata alle vittime e per interrompere tempestivamente percorsi di escalation della violenza, valorizzando il ruolo dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza quale presidio fondamentale per la sicurezza della comunità.