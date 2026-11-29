INVERNO
L’autunno va .., è alle porte.
Il freddo si fa sentire,
quante foglie già son morte,
cadute dall’alba all’imbrunire.
– o = O = o –
I colori d’autunno generosi,
lentamente sbiaditi,
i rami verso ‘l ciel son tenebrosi.
Paion impauriti.
– o = O = o –
Il freddo è pungente,
il vento fischia con furore,
taglia i volti alla gente,
di nessun ha timore.
– o = O = o –
La neve scende copiosa!
Certamente è da spalare,
s’apre il varco per camminare
… attento, non scivolare!
Ah, inverno come sei mai!
Sei gradito lassù, in montagna,
porti, in città, solo guai,
ove lasci qualche magagna.
– o = O = o –
I tuoi giorni sono quelli!
Freddi, tenebrosi. Mai caldi.
E, un brano fra i più belli,
per te, lo ha scritto Vivaldi.
Franco Montaldo