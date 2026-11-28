Forse non tutti i cittadini di Diano Marina ne sono a conoscenza, ma in città è attivo un prezioso servizio sociale pensato per sostenere chi si trova in difficoltà: la consegna dei pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in condizioni di vulnerabilità. Un’iniziativa concreta che sta riscuotendo riscontri positivi e rispondendo a un reale fabbisogno del territorio, al punto da spingere l’Amministrazione comunale a stanziare nuove risorse per garantirne la continuità fino alla fine dell’anno. Con una determinazione firmata il 26 novembre 2026 dalla responsabile del Settore II Servizi alla persona, Francesca Bellando, il Comune ha infatti approvato un’integrazione di spesa di 1.800,00 euro (IVA inclusa) per coprire il servizio nei mesi di novembre e dicembre.

Un aiuto concreto per la quotidianità: come funziona il servizio

Il servizio di fornitura dei pasti a domicilio nasce nell’ambito della convenzione stipulata dal Comune di Diano Marina con la realtà socio-sanitaria cittadina Ardoino Morelli (oggi Residenza Ardoino Morelli S.r.l.) per l’erogazione di prestazioni domiciliari a favore della popolazione anziana e fragile. Si tratta di un supporto fondamentale per chi vive solo, ha difficoltà negli spostamenti o non riesce a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti quotidiani, permettendo alle persone di restare nella propria abitazione senza rinunciare a un’alimentazione regolare.

Ecco nel dettaglio come è strutturato il servizio gestito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune:

Destinatari: il servizio è rivolto ad anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di vulnerabilità residenti sul territorio comunale.

il servizio è rivolto ad anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di vulnerabilità residenti sul territorio comunale. Modalità di accesso: per usufruire della consegna dei pasti è necessario presentare richiesta e ottenere l’approvazione a seguito di una valutazione socio-economica effettuata dalle Assistenti Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 12).

per usufruire della consegna dei pasti è necessario presentare richiesta e ottenere l’approvazione a seguito di una valutazione socio-economica effettuata dalle Assistenti Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS 12). Capacità del servizio: la convenzione prevede la possibilità di assistere fino a un massimo di 15 utenti al mese.

la convenzione prevede la possibilità di assistere fino a un massimo di 15 utenti al mese. Costo del pasto: la quota stabilita per il servizio domiciliare, aggiornata in base all’adeguamento ISTAT, ammonta a 6,14 euro a pasto (oltre IVA di legge).

La richiesta sul territorio e i nuovi fondi stanziati dal Comune

A confermare l’utilità e il successo di questa misura di welfare locale sono i numeri del bilancio comunale. Per l’annualità 2026, infatti, il Settore Servizi alla persona aveva inizialmente attivato il servizio impegnando, lo scorso febbraio, una somma complessiva di 7.500,00 euro.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, tuttavia, il fabbisogno sociale registrato dall’Ufficio Servizi Sociali ha reso necessario rafforzare la dotazione finanziaria. Per evitare qualsiasi interruzione nella consegna dei pasti alle persone assistite, il Comune ha quindi disposto lo stanziamento aggiuntivo di 1.800,00 euro (IVA compresa) a favore della Residenza Ardoino Morelli S.r.l., portando così a 9.300,00 euro il totale delle risorse destinate nel corso del 2026 a questo importante servizio di prossimità.

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