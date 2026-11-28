Volpedo (AL) – Volpedo si prepara a trasformarsi in un laboratorio artistico diffuso a cielo aperto. Nel 2027, in concomitanza con la Biennale Pellizziana, il borgo ospiterà il progetto di concorso nazionale “Dividere la Luce, Ricomporre il Presente. Pellizza da Volpedo, divisionismi, nuove sperimentazioni”. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la galleria d’arte “ML Incontri con l’Arte” di Michelangelo Lanza (con sede in via Emilia 70 a Tortona), responsabile della gestione organizzativa e del coordinamento con curatori e spazi espositivi, il Comune di Volpedo, che mette a disposizione gli spazi comunali all’aperto e al coperto, e l’associazione Fuori Tempo a.p.s., impegnata nel coordinamento gestionale e organizzativo, con il coinvolgimento di fondazioni culturali, sponsor privati e imprese locali.

Il concept e le tematiche L’evento intende far dialogare l’eredità storica e sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo con i linguaggi dell’arte contemporanea, valorizzando il borgo e attivando un polo di attrazione culturale e turistica per tutto il territorio Tortonese. Gli artisti partecipanti saranno invitati a confrontarsi con quattro cardini tematici:

l’interpretazione del paesaggio rurale tra tradizione agricola e mutamenti ambientali;

la memoria storica legata all’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo e alle sue radici;

il valore della comunità, della coesione sociale e delle dinamiche collettive;

la relazione attiva tra le opere d’arte visiva e lo spazio pubblico urbano.

Il percorso espositivo diffuso nel borgo L’allestimento coinvolgerà l’intero tessuto urbanistico di Volpedo attraverso un itinerario articolato:

Hub Volpedo: ospiterà la mostra principale al coperto, i convegni, le proiezioni e la cerimonia di premiazione;

ospiterà la mostra principale al coperto, i convegni, le proiezioni e la cerimonia di premiazione; Installazioni diffuse: le antiche mura spagnole, l’area del mercato coperto, il prato della pieve romanica e gli scorci del centro storico accoglieranno opere temporanee;

le antiche mura spagnole, l’area del mercato coperto, il prato della pieve romanica e gli scorci del centro storico accoglieranno opere temporanee; Performance e azioni urbane: piazze, cortili, percorsi storici e aree verdi saranno aperti a performance dal vivo, installazioni partecipative, musica sperimentale e progetti di arte relazionale.

Bando, tecniche ammesse e premi Il concorso è aperto ad artisti italiani e internazionali, sia emergenti sia professionisti affermati, e accoglie un’ampia gamma di espressioni artistiche: pittura, scultura, fotografia, installazione, videoarte, opere mixed media e arte performativa. L’iscrizione garantisce l’esposizione delle opere, l’inserimento nel catalogo digitale, l’accesso a tutti gli appuntamenti in programma e la possibilità di candidarsi per interventi performativi pubblici.

Oltre al premio principale per il vincitore assoluto, la rassegna assegnerà quattro riconoscimenti speciali:

Premio della Giuria: dà diritto all’allestimento di una mostra personale presso la galleria “ML Incontri con l’Arte” in via Emilia 70 a Tortona;

dà diritto all’allestimento di una mostra personale presso la galleria “ML Incontri con l’Arte” in via Emilia 70 a Tortona; Premio Accademie: riservato agli allievi iscritti alle Accademie di Belle Arti;

riservato agli allievi iscritti alle Accademie di Belle Arti; Premio del Pubblico: decretato dai voti dei visitatori durante le giornate espositive;

decretato dai voti dei visitatori durante le giornate espositive; Premio Giovani Artisti: dedicato agli autori under 30.

Per gli artisti selezionati sono inoltre previsti percorsi di valorizzazione tramite documentazione foto e video, campagne stampa e social, contatti diretti con collezionisti e galleristi per mostre itineranti e supporto sulle piattaforme d’arte internazionali.

La Giuria e la Supervisione Scientifica I progetti in concorso saranno valutati secondo criteri di qualità artistica, originalità, coerenza tematica e impatto contemporaneo da una commissione composta da:

Alberto Maria Prina: designer, artista, già docente al Politecnico di Milano e all’Accademia di Brera, vicepresidente ADI e già espositore alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano e all’High Museum of Art di Atlanta;

designer, artista, già docente al Politecnico di Milano e all’Accademia di Brera, vicepresidente ADI e già espositore alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano e all’High Museum of Art di Atlanta; Michelangelo Lanza: titolare della galleria “ML Incontri con l’Arte” di Tortona, perito ed esperto in arazzi, tappeti e arte contemporanea;

titolare della galleria “ML Incontri con l’Arte” di Tortona, perito ed esperto in arazzi, tappeti e arte contemporanea; Noemi Ferrari: artista specializzata nel disegno e nel fumetto, nota per la ricerca cromatica e la narrazione visiva;

artista specializzata nel disegno e nel fumetto, nota per la ricerca cromatica e la narrazione visiva; Filippo Timo: storico dell’arte e art advisor per Banca Patrimoni Sella.

La supervisione scientifica dell’intero progetto è affidata ad Aurora Scotti, già docente di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano e presidente dell’Associazione “Pellizza da Volpedo”.

Il programma della manifestazione (24 – 26 settembre 2027)

Venerdì 24 settembre: accoglienza degli artisti partecipanti e conferenza serale introduttiva;

accoglienza degli artisti partecipanti e conferenza serale introduttiva; Sabato 25 settembre: inaugurazione ufficiale, apertura dei percorsi espositivi diffusi, incontri con gli autori e workshop pratici;

inaugurazione ufficiale, apertura dei percorsi espositivi diffusi, incontri con gli autori e workshop pratici; Domenica 26 settembre: visite guidate ai Musei di Pellizza, sessione di voto della giuria, tavola rotonda conclusiva e proclamazione dei vincitori.

Per informazioni e contatti organizzativi: Galleria d’Arte “ML Incontri con l’Arte” di Michelangelo Lanza Via Emilia, 70 – Tortona (AL) Info: michelangelolanza@yahoo.com – Tel. +39 348 1690161