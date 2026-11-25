Il Comune di Diano Marina guarda al mercato estero e si prepara a promuovere le proprie eccellenze turistiche in Polonia. Dal 1° al 3 dicembre 2026 la città parteciperà al “Roadshow Buy Italy 2026”, importante evento fieristico dedicato al turismo che farà tappa a Cracovia, Poznan e Varsavia. L’iniziativa, realizzata in compartecipazione con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, punta a far conoscere Diano Marina e l’intero Golfo Dianese al grande pubblico straniero.

La missione promozionale nelle tre città polacche

La trasferta in Polonia rappresenta un’occasione strategica per presentare l’offerta turistica della località ligure direttamente agli operatori e ai visitatori internazionali. Il calendario del “Roadshow Buy Italy 2026” si articolerà su tre giornate consecutive, dal 1° al 3 dicembre 2026, toccando tre importanti centri del Paese:

Cracovia

Poznan

Varsavia

L’adesione all’evento nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare la visibilità di Diano Marina e del comprensorio del Golfo Dianese oltre i confini nazionali, lavorando in sinergia con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

La delegazione in rappresentanza del Comune

A rappresentare ufficialmente il Comune di Diano Marina durante gli appuntamenti fieristici in Polonia saranno due figure istituzionali e tecniche dell’Ente:

Luca Spandre , Assessore al Turismo;

, Assessore al Turismo; Alberto Rivera, funzionario dell’Ufficio Turismo.

Il via libera amministrativo

La partecipazione all’iniziativa era stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 ottobre 2026. Con una successiva determinazione del Settore Turismo, Sport e Commercio firmata il 24 novembre 2026 dalla responsabile del servizio, Patrizia D’Agostino, l’Amministrazione ha completato gli adempimenti organizzativi necessari per la missione, regolando la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato, che si affiancano alla quota di adesione già formalizzata in precedenza per prendere parte alla manifestazione.