La questione delle tombe che dal 1° gennaio rimarranno senza luci approda al centro del dibattito politico a Diano Marina, dove i gruppi di minoranza hanno presentato ben due distinte interrogazioni sulla gestione e sul servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali. I due atti ispettivi, protocollati lo scorso 23 novembre, saranno discussi durante la prossima seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocata dal presidente Francesco Bregolin per lunedì 30 novembre 2026 alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, con eventuale seconda convocazione fissata per martedì 1° dicembre alla stessa ora.

Il nodo delle luci votive nei cimiteri: due interrogazioni all’ordine del giorno

Il tema della gestione delle lampade votive sulle tombe dei cimiteri cittadini rappresenta uno dei passaggi più attesi dell’assemblea consiliare. Entrambi gli schieramenti di opposizione hanno infatti depositato nella giornata del 23 novembre 2026 una specifica richiesta di chiarimenti rivolta all’Amministrazione:

Gruppo consiliare “Diano Marina”: i consiglieri comunali Gen. Marcello Dott. Bellacicco e Dott.ssa Elisabetta Borghi hanno presentato un’interrogazione dedicata espressamente alla “Gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri di Diano Marina” (iscritta al punto 7 dell’ordine del giorno).

i consiglieri comunali Gen. Marcello Dott. Bellacicco e Dott.ssa Elisabetta Borghi hanno presentato un’interrogazione dedicata espressamente alla “Gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri di Diano Marina” (iscritta al punto 7 dell’ordine del giorno). Gruppo consiliare “Diano Domani”: i consiglieri comunali Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri hanno depositato una seconda interrogazione relativa al “Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali” (iscritta al punto 9 dell’ordine del giorno).

Gli altri temi sollevati dall’opposizione: asili nido e Borgo Paradiso

Oltre al caso dell’illuminazione cimiteriale, la seduta di lunedì 30 novembre vedrà l’Amministrazione rispondere ad altre tre interrogazioni presentate dai medesimi gruppi di minoranza sempre in data 23 novembre:

Nuovo nido d’infanzia “Sbirulino”: i consiglieri Gen. Marcello Dott. Bellacicco e Dott.ssa Elisabetta Borghi (“Diano Marina”) hanno chiesto un punto di situazione sulla nuova struttura comunale.

i consiglieri Gen. Marcello Dott. Bellacicco e Dott.ssa Elisabetta Borghi (“Diano Marina”) hanno chiesto un punto di situazione sulla nuova struttura comunale. Litorale di Borgo Paradiso: i consiglieri Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri (“Diano Domani”) hanno presentato un’interrogazione dedicata alla situazione del tratto costiero di Borgo Paradiso.

i consiglieri Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri (“Diano Domani”) hanno presentato un’interrogazione dedicata alla situazione del tratto costiero di Borgo Paradiso. Asilo nido di via Rossini: sempre i consiglieri Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri (“Diano Domani”) hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione dell’asilo nido situato in via Rossini.

Gli altri punti in discussione in Consiglio Comunale

L’ordine del giorno completo della riunione straordinaria, convocata in presenza e trasmessa per conoscenza anche al Comando Carabinieri e al Comando Polizia Municipale, comprende complessivamente undici punti. Prima dello spazio dedicato alle interrogazioni, l’assemblea sarà chiamata a esaminare e deliberare sui seguenti argomenti amministrativi:

Verbali precedenti: lettura e approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26 ottobre 2026.

lettura e approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26 ottobre 2026. Commercio su aree pubbliche: approvazione della programmazione delle aree pubbliche e del nuovo regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione della normativa regionale.

approvazione della programmazione delle aree pubbliche e del nuovo regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione della normativa regionale. Bilancio: esame e approvazione dell’ottava variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

esame e approvazione dell’ottava variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Vocabolo “Atefano”: discussione su un atto di indirizzo per l’adozione e la promozione del termine “Atefano”, utilizzato per definire la condizione dei genitori che hanno perduto un figlio.

discussione su un atto di indirizzo per l’adozione e la promozione del termine “Atefano”, utilizzato per definire la condizione dei genitori che hanno perduto un figlio. Demanio marittimo: adozione della variante al Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime (P.U.D.).

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!