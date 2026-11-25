Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese in Via dei Mille

A grandissima richiesta, dopo l’enorme successo delle precedenti edizioni, ecco finalmente di nuovo tornare a PAVIA Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia, quello autentico, originale e inconfondibile, che da anni richiama migliaia di visitatori in tutta la Penisola. Ogni appuntamento firmato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® è infatti molto più di un semplice mercato: è un evento esclusivo che porta con sé qualità, tradizione, convenienza e lo stile unico del vero format originale, da sempre imitato ma mai eguagliato. Un’occasione speciale per vivere l’esperienza delle celebri boutique a cielo aperto®, simbolo di eccellenza e qualità garantita per un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

La città e la provincia si preparano dunque ad accogliere una nuova grande festa dello shopping all’insegna delle eccellenze Made in Italy, tra capi di moda, pelletteria, cashmere, biancheria per la casa, articoli di artigianato contemporaneo e tante proposte selezionate che rappresentano il meglio della qualità italiana. Un vero spettacolo itinerante che, tappa dopo tappa, conquista il pubblico e trasforma ogni piazza in una straordinaria vetrina del bello. Le mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio saranno infatti grandi protagoniste di un appuntamento che si preannuncia, come sempre, partecipatissimo: domenica 29 novembre a PAVIA, nella consueta location di Via dei Mille, in un evento realizzato in collaborazione con Confeventi. Un’occasione assolutamente imperdibile per le fedeli legioni di fans che da sempre seguono Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® nella zona. Un’autentica rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo, per una giornata all’insegna della qualità, della convenienza e del fascino senza tempo del mercato più famoso e iconico d’Italia.

“Il nostro Consorzio – ricorda il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongonoun autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita.Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. “Il nostro è un invito – spiega ancora il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente“. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de Gli Ambulanti di Forte di Marmi®, è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai “fake”) www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da ormai 210mila fans reali e certificati, agli altri social media ed alla App del Consorzio.

Evento-Mercato di qualità con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Domenica 29 novembre 2026 – Via dei Mille – PAVIA

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo