È stata ufficialmente rifinanziata anche per il biennio 2026-2027 la misura di sostegno economico della carta “Dedicata a te”, lo strumento destinato ad aiutare le famiglie nell’acquisto di generi alimentari di prima necessità. A seguito della conferma inserita nella Legge di Bilancio e dei criteri definiti dal decreto interministeriale, a Tortona prende il via la distribuzione e l’attivazione del contributo, gestito tramite le tessere prepagate di Poste Italiane su un’unica graduatoria biennale. Per i nuovi assegnatari e per i nuclei familiari già confermati nell’elenco dei beneficiari scattano ora le tempistiche operative per il ritiro e per il primo utilizzo obbligatorio, necessario a non far decadere il beneficio.

Modalità di erogazione e graduatoria unica

Il rinnovo dell’iniziativa per il nuovo biennio segue un impianto normativo e gestionale ben definito a livello nazionale e locale:

la conferma del rifinanziamento sancita dalla Legge di Bilancio 2026;

l’individuazione dei criteri dei beneficiari e delle modalità di erogazione stabilita dal decreto interministeriale del 24 giugno 2026;

la predisposizione di un’unica graduatoria di beneficiari valida per entrambe le annualità 2026 e 2027;

l’erogazione di una ricarica annuale della carta prepagata per ciascuno dei due anni previsti dalla misura.

Ritiro della tessera e scadenze inderogabili

L’attivazione del beneficio segue un calendario preciso che i beneficiari tortonesi sono tenuti a rispettare per non perdere il diritto al contributo:

Attivazione delle carte: a partire dal 4 novembre 2026, con la disponibilità della prima ricarica annuale;

a partire dal 4 novembre 2026, con la disponibilità della prima ricarica annuale; Ritiro per i nuovi beneficiari: le nuove tessere elettroniche possono essere ritirate direttamente presso gli uffici postali abilitati;

le nuove tessere elettroniche possono essere ritirate direttamente presso gli uffici postali abilitati; Vecchie tessere: le carte già emesse negli anni precedenti restano valide e utilizzabili per chi è stato confermato nell’elenco dei beneficiari;

le carte già emesse negli anni precedenti restano valide e utilizzabili per chi è stato confermato nell’elenco dei beneficiari; Primo acquisto obbligatorio: per non perdere il contributo relativo al 2026, la carta deve essere utilizzata per la prima volta entro e non oltre il 16 dicembre 2026;

per non perdere il contributo relativo al 2026, la carta deve essere utilizzata per la prima volta entro e non oltre il 16 dicembre 2026; Seconda annualità: la successiva ricarica, relativa all’anno 2027, verrà accreditata a partire dal mese di aprile del prossimo anno.

Informazioni di supporto e sportelli comunali a Tortona

Per tutti i dettagli pratici, i chiarimenti e le casistiche particolari sono attivi i canali dedicati:

consultazione delle procedure per smarrimento, furto o ritiro tramite il portale telematico ufficiale all’indirizzo https://www.poste.it/carta-dedicata-a-te;

assistenza diretta a Tortona presso lo sportello Servizi alle Famiglie del Comune, a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti;

orari di apertura dello sportello comunale: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.